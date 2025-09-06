【水瓶座】週間タロット占い《来週：2025年9月8日〜9月14日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年9月8日〜9月14日）の【水瓶座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『行動が誤解されてしまいます』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
真面目にコツコツ取り組んでいきます。自分の中では様々な人達のことを考えてそうしていくのですが、周囲からは自己アピールだと取られてしまうこともあるようです。大きな野望を語るより小さなことで、色々な人を支えてあげると良いでしょう。仕事や公の場では意地の悪い人達に都合良く利用されないように気をつけると良いです。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
相手への真剣な気持ちなどは伝わりやすいのですが、相手に圧をかけてしまうような態度にならないよう気を付けてください。優しさや思いやりを大事にしましょう。シングルの方は、偉そうにされたくない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が何かと反発してきやすいです。
｜時期｜
9月13日 バランスを崩してしまう ／ 9月14日 他の人のことが羨ましい
｜ラッキーアイテム｜
温泉
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞