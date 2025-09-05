この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

実業家のマイキー佐野氏が語る！“埋蔵量ショック”に騙されるな――1,600万トンあっても日本が勝てない理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで実業家・マイキー佐野氏が、「ついに〇〇大国か。1,600万トンで世界3位を誇る資源で日本経済が復活していく可能性を解説」というタイトルの動画を公開。日本の南鳥島近海で報じられた「超高濃度レアアース」について詳細に分析した。1,600万トン級という世界第3位規模の埋蔵量が注目を集めているが、佐野氏は「掘れても使える形にしなければ意味がない」と指摘し、報道の表層に隠された本質的課題を示す。



注目点は大きく三つある。第一に、中国が依然として精錬の世界シェアの約9割を独占しており、価格競争力も圧倒的に強いこと。これにより、日本がどれだけ資源を掘り出しても、加工と供給の主導権は中国に握られたままだ。



第二に、日本政府が2026年に掘削を開始し、2028年以降の生産開始を目指す計画を打ち出しているが、精錬や加工の国内体制は未整備であり、単に掘るだけでは産業につながらない点。第三に、過去に海洋資源開発を担った企業が、国の後押しが乏しいまま資金難と原油価格変動で経営破綻した歴史である。この失敗は、長期的な政策支援が欠かせないことを物語っている。



さらに、環境とコストの壁もある。環境規制を順守すれば、採掘・輸送・土壌処理に膨大なコストが発生し、中国のように環境を軽視して低価格を実現する方式には太刀打ちできない。佐野氏は「価格競争ではなく、リスクヘッジとして資源を確保することが重要。濃度の高さをどう活かすかが日本の勝負所」と語り、単なる“埋蔵大国”という夢から“産業として成立させる戦略”へと視点を切り替える必要性を訴える。



動画では、日本が資源確保でなぜ常に一歩遅れるのか、なぜ他国が先手を打てているのかといった構造的な課題や、南鳥島レアアースが「即・資源大国化」につながらない理由、米欧や南米が先にどのような布陣を整えているかが具体的に語られる。ニュースの枠を超え、長期的な戦略を考えるきっかけになる内容だ。