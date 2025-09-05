この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

投資アドバイザーの鳥海翔氏が指南！「投資でここまで差がつく理由とは？」イギリスの26年から学ぶ「勝ち残る投資行動」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザーの鳥海翔氏が『実はNISA制度は既にイギリスがやっていた！投資で成功してる人失敗する人の違いについて紹介します！』と題し、イギリスのISA（1999年開始）を手がかりに、新NISA時代をどう攻めるかを語った。ISAは年約380万円まで積み立てられ、生涯上限がない。一方、日本の新NISAは年360万円・生涯1,800万円の上限がある。この制度設計の差が、長期の資産形成にどう効いてくるのかが見どころだ。



冒頭では「25年間、上限いっぱい積み立てると、うまくいけば6,200万円が5億5,000万円規模に化けうる」一方で、「イギリスのFTSE100にこだわると、この25年で2倍止まり」とコントラストを提示。現金ISAが広く普及してインフレ負けしやすかった事実と対照的に、株式ISAでは“ISAミリオネア”が増加。ミリオネアの定義は100万ポンド到達で、2024年時点で該当者が4,850人に拡大した流れを押さえる。



成功者の共通点はシンプルだ。毎年非課税枠を最大限に使い、売買は最小限にとどめ、地域・業種を広く分散する。平均すると50歳前後で投資を始め、約22年かけて到達している。短期の妙手より、長期の継続が結果を分けた。



一方の失敗パターンも示唆に富む。配当利回りだけを追って株価下落でトータルがマイナスになる「高配当の罠」。そして自国株に偏って、成長機会を逃す「ホームバイアス」。株主優待も含め、見かけのメリットに引きずられるリスクをどう避けるかが論点になる。



日本の投資家に向けた示唆は明快だ。遅らせずに始め、入金力を高め、暴落局面でも売らない一貫性を保つこと。どこに配分するかについては、国内だけに閉じない視点が鍵になる。詳細な数字の積み上げや具体的な投資行動の組み立て方は動画内で語られる。制度の違いがリターンにどう響くのか、成功者と失敗者を分けた行動の“温度感”まで押さえられ、見どころ満載の動画となっている。新NISAで遠回りしたくないなら、押さえておきたい内容だ。