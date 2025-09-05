9月4日、『櫻井・有吉THE夜会』（TBS系）のゲストに元AKB48でタレントの板野友美が出演。引っ越したばかりの新居を公開し、話題となっている。

今回、「憧れの新居に引越した人」というテーマでオンエア。家賃100万円超えの3LDKの高級マンションに住む板野の自宅に、AKB48の後輩・大家志津香が訪れ、全貌をリポートした。

「VTRでは、220平米ほどある大きな間取りが公開されました。大きな玄関や、47畳あるリビングダイニングなど広々とした家に、リポートする大家さんも思わず驚愕。さらに、3歳のひとり娘のため、ボルダリングなどの遊べる器具を70万円ほどかけて作ったという、こだわりの子供部屋も披露。その名のとおり、大豪邸といえる新居となっていました」（テレビ局関係者）

そんな豪邸の様子を、スタジオでVTRを見ていたゲスト陣も仰天。視聴者もSNSに驚きの声を寄せるなか、一方で、こんな心配も。

《板野友美の豪邸って高橋奎二の家ってことですよね？》

《板野友美が自宅公開してるけど高津監督に又怒られるのかな？》

《高津監督、板野友美がテレビに出てますよ！！いいんか？》

Xには、プロ野球選手の高橋奎二を夫に持つ板野が、赤裸々に私生活を公開することに、ヒヤヒヤするという声があがったのだ。

板野は結婚後、テレビやSNSなどを通じて私生活を公開してきた。しかし、そんな様子が選手に及ぼす影響を、球団側が危惧したこともある。

「2021年、高橋さんの記事をスポーツ紙が報じたところ、記事内で、AKB48の『ヘビーローテーション』に言及していたという理由で、高橋さんが激怒したことがありました。

ほかにも、2023年、板野さんがヤクルトの優勝旅行先のハワイで撮った水着姿をSNSにアップすると、高橋さんから『妻と選手をからめて書かないでほしい』と連絡があったそうです。それ以降、板野さんの話題に高橋選手をからめることは “タブー視” されてきました」（芸能ジャーナリスト）

そんな球団側の動きがあるにもかかわらず、板野の私生活公開はやむことがない。むしろその動きは、加速の一途をたどっているようにも見える。

「VTR中盤には、練習終わりに帰宅した高橋さんが姿を現す場面もありました。さらに、『私たち夫婦は、生活費＋養育費を全部合わせたものを折半している』と夫婦の金銭事情を告白したり、アパレルブランドで一緒に仕事をしている高橋選手の妹さんを出演させたりと、暴走ぎみでした。ネタを板野さん自身が撒き続けているような印象です」（同）

球団側も、「もうやめてくれ」というのが本音かも……。