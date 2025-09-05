限定車トヨタGR86イエロー・リミテッドが登場

トヨタ・ガズー・レーシングは9月5日、特別塗装色『サンライズイエロー』を採用し、専用装備を装着したGR86の特別仕様車『イエロー・リミテッド』を発表した。

300台限定の抽選販売となる本モデルは、9月5日から21日まで全国のGRガレージで申し込みを受け付け、11月ごろの発売を予定している。



GR86特別仕様車『イエロー・リミテッド』。 トヨタ

また、9月13日に富士スピードウェイで開催のイベント『FUJI 86/BRZ STYLE 2025 with 頭文字D』で、今回の特別仕様車が披露される予定である。

『GR86イエロー・リミテッド』は、RZグレードをベースに、2015年に発売されたZN6型トヨタ86の特別仕様車『トヨタ86GTイエロー・リミテッド』と同じ特別塗装色『サンライズイエロー』をエクステリアカラーに採用した。

インテリアには外装色とコーディネイトした『イエローステッチ』（ステアリングホイール、シフトブーツ、パーキングブレーキレバー＆ブーツ、フロントシート、ドアアームレスト）や、専用の刺繍を随所にあしらった。

そのほか、専用ダークグレーメタリックホイール、ブレンボ製ブレーキ、ザックス製ショックアブソーバーを装備し、よりスポーツ走行性能を向上させた。

『GR86イエロー・リミテッド』の価格は、389万7000円となる。

特別仕様車の装備

■エクステリア

・車体色：サンライズイエロー

・ホイール色：ダークグレーメタリック



■インテリア

・シート表皮：専用イエローパーフォレーション・ブラックアクセント

・インストルメントパネルモール（助手席側）：キャストブラック仕上

・センターコンソール加飾：キャストブラック仕上、ブラック仕上

・ドアセンターオーナメント：ブラック・ブランノーブ表皮巻き

・ステッチ色：専用イエロー

・ディーラーオプション：GRフロアマット（イエローオーバーロック）2万6400円



■機能部品

・ブレンボ製ベンチレーテッドディスクブレーキ

・ザックス（ZF）ショックアブソーバー



