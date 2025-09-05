【300台限定の抽選販売】GR86『イエロー・リミテッド』発表 9月13日にFSWで披露
限定車トヨタGR86イエロー・リミテッドが登場
トヨタ・ガズー・レーシングは9月5日、特別塗装色『サンライズイエロー』を採用し、専用装備を装着したGR86の特別仕様車『イエロー・リミテッド』を発表した。
300台限定の抽選販売となる本モデルは、9月5日から21日まで全国のGRガレージで申し込みを受け付け、11月ごろの発売を予定している。
GR86特別仕様車『イエロー・リミテッド』。 トヨタ
また、9月13日に富士スピードウェイで開催のイベント『FUJI 86/BRZ STYLE 2025 with 頭文字D』で、今回の特別仕様車が披露される予定である。
『GR86イエロー・リミテッド』は、RZグレードをベースに、2015年に発売されたZN6型トヨタ86の特別仕様車『トヨタ86GTイエロー・リミテッド』と同じ特別塗装色『サンライズイエロー』をエクステリアカラーに採用した。
インテリアには外装色とコーディネイトした『イエローステッチ』（ステアリングホイール、シフトブーツ、パーキングブレーキレバー＆ブーツ、フロントシート、ドアアームレスト）や、専用の刺繍を随所にあしらった。
そのほか、専用ダークグレーメタリックホイール、ブレンボ製ブレーキ、ザックス製ショックアブソーバーを装備し、よりスポーツ走行性能を向上させた。
『GR86イエロー・リミテッド』の価格は、389万7000円となる。
特別仕様車の装備
■エクステリア
・車体色：サンライズイエロー
・ホイール色：ダークグレーメタリック
■インテリア
・シート表皮：専用イエローパーフォレーション・ブラックアクセント
・インストルメントパネルモール（助手席側）：キャストブラック仕上
・センターコンソール加飾：キャストブラック仕上、ブラック仕上
・ドアセンターオーナメント：ブラック・ブランノーブ表皮巻き
・ステッチ色：専用イエロー
・ディーラーオプション：GRフロアマット（イエローオーバーロック）2万6400円
■機能部品
・ブレンボ製ベンチレーテッドディスクブレーキ
・ザックス（ZF）ショックアブソーバー
