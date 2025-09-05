「クラブが築き上げてきた信頼を著しく損なう事態に繋がりかねません」長崎がサポーターに対して声明
V・ファーレン長崎は5日、ファン・サポーターのSNS上での発信に関して責任ある言動を求める声明を発表した。
クラブによると「現在、弊クラブのファン・サポーターであることを示唆する個人のSNSアカウントにおきまして、対戦クラブや所属選手、ならびにそのサポーターの方々を侮辱するような、リスペクトを欠いた看過できない発言が散見されております」という。長崎は「たとえ一部の方によるものであったとしても、『V・ファーレン長崎のファン・サポーター全体がそうである』との誤解を生じさせ、クラブが築き上げてきた信頼を著しく損なう事態に繋がりかねません」と厳しく伝えた。
その上で「スポーツは、常に対戦相手へのリスペクトの上に成り立つものであり、他者を誹謗中傷する行為は断じて許されるものではありません。このような行為は厳に慎んでいただきますよう、強くお願い申し上げます」とコメント。「いかなる誹謗中傷や差別的な言動も決して容認いたしません」とクラブの立場を示し、「今後、同様の悪質な事案が確認された場合には、関係各所と連携の上、法的措置を含めた厳正な対処を検討いたします」と警告した。
続けて「ファン・サポーターの皆様におかれましても、SNSをはじめとする情報発信が不特定多数の方々の目に触れるものであることを改めてご認識の上、責任ある言動を心掛けていただきますよう、重ねてお願い申し上げます。健全で、誰もが誇れる応援文化を皆様と共に創り上げていくため、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけている。
