マイク・タイソンVSメイウェザーの対戦決定！ 来年春実施へ、タイソン「まさか実現するとは」メイウェザー「伝説となるだろう」米ESPN報道
両者のコメントも紹介
ボクシング元世界ヘビー級王者のマイク・タイソン氏（米国）と元世界5階級制覇王者フロイド・メイウェザー氏（同）のエキシビションマッチが決定したと米スポーツ専門局「ESPN」が報じた。
「ESPN」は「ボクシング界のレジェンド、タイソンとメイウェザー・ジュニアがエキシビションマッチで対戦」との見出しで記事を公開。「ボクシング界のレジェンド、マイク・タイソンとフロイド・メイウェザー・Jr.が、来春のボクシングエキシビションマッチで対戦することで合意した。このイベントはCSIスポーツ、もしくはファイト・スポーツが主催するが、会場、日時、放送局などの詳細は未定となっている」と紹介した。
さらに記事では両者のコメントを紹介。メイウェザー氏は「30年間ボクシングをやってきたが、俺の伝説を汚せるボクサーは一人もいなかった。みんな知っていると思うが、俺が何かをするなら、それは必ずデカいものになり、伝説となるだろう。俺はボクシング界の最高峰だ。このエキシビションマッチは、ファンが望むものを提供するだろう」と意気込みを語った。
一方のタイソン氏はESPNに「新しい試合に興味がある」と元々話していたようで、実際に「CSIからフロイド・メイウェザーとのリングに上がらないかと相談を受けた時、まさかこんなことはありえないと思ったが、フロイドは承諾した」と契約合意の瞬間を説明。続けて「この試合は、世界も俺も、まさか実現するとは思ってもみなかった。しかし、ボクシングは予測不可能な時代に入り、この試合はまさに予測不可能だ」とタイソン氏自身も衝撃。「フロイドが本当にこの試合をやりたいなんて、いまだに信じられない。彼の健康には害を及ぼすだろうが、彼はやりたいと言っている。だから合意し、実現するんだ！」と話した。
