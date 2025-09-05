女優の今田美桜（28）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は8日から第24週「あんぱんまん誕生」に入る。

＜※以下、ネタバレ有＞

「ドクターX〜外科医・大門未知子〜」シリーズなどのヒット作を放ち続ける中園ミホ氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算112作目。国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかし氏と妻・暢さんをモデルに、戦争に翻弄されながら激動の時代を生き抜き、「逆転しない正義」にたどり着く柳井夫妻、のぶと嵩の軌跡を描く。

次週予告。東海林明（津田健次郎）が「ついに見つけたにゃー、逆転せんもんを」――。第18週・第86話（7月28日）以来6週ぶりの再登場になる。

SNS上には「ついに『あんぱんまん誕生』。もう泣きそう」「予告だけで泣けてくる」「タイトルだけで、もう泣きそう」「編集長〜（涙）」「ツダケンだー！逆転しない美声！」「また、あの『にゃー』が聴ける！」「東海林さんに会えるの、めちゃくちゃうれしい。のぶと嵩に託した言葉を回収している！最高だよ」などの声が続出。視聴者の涙も誘い、反響を呼んでいる。

やなせ氏は54歳の1973年（昭和48年）、絵本「あんぱんまん」をフレーベル館から上梓。最初は平仮名表記だった。