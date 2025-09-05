「不倫される側にも原因が」義母の“暴言”に私は絶句。思わずこぼれた本音とは？【ママリ】

「不倫はあなたのせい」義母の言葉にサレ妻は怒り心頭

この漫画は、まりも(@mmem11_)さんが新婚10か月で夫の不倫に気付き、 探偵 に頼らず自力で現場を突き止め 離婚 まで戦った実体験のお話です。パートナーの浮気はどんな形のものであれ、深く傷つくものですよね。ただ、浮気が疑惑ではなく確定事項として判明してしまったら、その先は 別離 か再構築のどちらかと選ぶことになります。しかし、 離婚 となると双方の「家」が関わってくることもあり、すぐにすっきり別れられる場合ばかりではないかもしれません。

主人公のまりもは、結婚10か月目で夫の不倫が発覚。そこから離婚に向けて動いている最中です。夫の不倫は「常に3人は相手がいた」という何とも驚愕の実態で、まりもは再構築など一切する気がありません。





夫の不倫により離婚することになったまりもさん夫婦のはずなのに、なぜか夫の母はまりもさんを責めるような口ぶり。「不倫される方にも問題がある」なんて言われたら思わず「はあ？」と言ってしまいたくなりますよね。



結婚も離婚も、法律上では「両者の同意」で進むはずですが、今はまだそこに双方の家の事情が絡んでくることもしばしば。今回のように親や兄弟姉妹が口をはさんでくることもあるのでしょう。



離婚は結婚よりパワーが必要というのはよく聞く話ですが、自分の新しい人生を手に入れるため、ひと踏ん張りが必要なこともありますよね。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）