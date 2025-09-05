松島聡×白洲迅W主演ドラマ『パパと親父のウチご飯』放送決定！シングルファーザーとして子育てに奮闘

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

松島聡（timelesz）と白洲迅がW主演を務めるドラマ『パパと親父のウチご飯』が、テレビ朝日系10月期オシドラサタデー枠にて放送されることが決定した。シングルファーザーふたりが共同生活をしながら子育てに奮闘する、新感覚のホームドラマが誕生する。

■『チェリまほ』作者が描く“新しい家族のカタチ”

『30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい（通称：チェリまほ）』の作者として知られる豊田悠が、2014年から2020年にかけて月刊コミックバンチで連載していた『パパと親父のウチご飯』。単行本は13巻まで発売され、スピンオフを含めると累計150万部を突破。『みんなが選ぶTSUTAYAコミック大賞2018』のグルメ漫画部門では2位にランクインするなど、幅広い読者に親しまれてきた。

突然元カノから娘を預けられた、接骨院を営む千石哲と、妻と離婚し、息子を引き取った漫画編集者の晴海昌弘。シングルファーザーとして子育てに奮闘することになったふたりは、慣れない生活を助け合うべく、ルームシェアを選択する。

「父、父、娘、息子」の4人で始まった共同生活は、波乱＆困惑の連続。ひと筋縄ではいかない子どもたちとの生活やご飯作り…日々奮闘しながらも成長を重ねていく父と子どもたちの、“新しい家族のカタチ”を描くハートフルな物語だ。

■timelesz松島聡、待望の地上波連ドラ初主演

主人公のひとり、千石哲を演じるのはtimeleszの松島聡。2024年から2025年初めにかけて日本中を席巻したオーディション企画『timelesz project -AUDITION-』を経て、8人組グループとなったtimelesz。今や、押しも押されもせぬ大人気グループのメンバーでもある松島が、今作でついに“地上波連ドラ初主演”を務める。

松島が演じる千石は、短気でケンカっ早い、だが情が厚いヤンキー系柔道整復師。ある日、元カノの真希から突然娘がいることを知らされたうえに、仕事でハワイに行く半年間、娘を預かってほしいと依頼され、突然シングルファーザーに!? これまでの生活は一変し、まったく慣れない家事や育児に翻弄される日々が始まる。

timeleszでも末っ子キャラ、穏やかで優しそうなイメージで知られる松島が、シングルファーザー役、しかもヤンキー系のキャラクターを演じることは、大きな話題を集めるだろう。

timeleszメンバーからも「まさか（松島が）親父になるなんて！」と驚かれたそうだが、「子役の子と絡んでるのがすごく想像がつく」と、不思議と納得もされたそう。これまでのパブリックイメージを払拭し、あらたな境地を開拓する松島に注目だ。

■松島聡とのW主演を「なんとしてでもやりたいと思った」（白洲迅）

千石父娘とルームシェアをすることになるもうひとりの主人公、晴海昌弘を演じるのは白洲迅。『刑事7人』シリーズや『恋は闇』『君が心をくれたから』など、数々のドラマでその存在感を発揮している。

松島とは、2023年に放送された『帰ってきたぞよ！コタローは1人暮らし』で共演し、意気投合。その際に松島のことを「底抜けにいいヤツ！」と思ったと話し、松島とのW主演を「なんとしてでもやりたいと思った」と振り返る。加えて、自身も2児の父親であることも今作への思いを強くした一端だそうで、「そのタイムリーさもあって、よりこの役をやりたいなと感じた部分もあります」と思いを明かした。

そんな白洲が演じる晴海は、優しすぎる漫画編集者。担当作家と真摯に向き合う仕事に熱い男で、仕事が忙しすぎるゆえに家庭を構えなかった結果、妻の涼子が不倫をして離婚。シングルファーザーとして息子の清一郎を育てるなか、千石と共同生活を始めることに…？

実生活でも父親として日々を過ごしている白洲。父親としての経験がどのように役柄に反映されるのかにも注目が集まる。

■毎話登場するおいしそうなご飯も注目ポイント

シングルファーザーふたりが共同生活をしながら子育てに奮闘する『パパと親父のウチご飯』。今作では、かわいらしい子役とのやり取りも魅力のひとつ。オーディションを勝ち抜き、松島が演じる千石哲のもとにやってくる娘・愛梨役を、棚橋乃望が、そして晴海のひとり息子・清一郎を櫻が演じる。

松島と棚橋、白洲と櫻――2組の父子が織りなす物語と愛らしい距離感、そして共演を切望したという松島と白洲の揺るぎない関係性なども、作品に大きな影響を与えるだろう。

そして“ウチご飯”とタイトルにあるとおり、毎話登場するおいしそうなご飯も、忘れてはいけない注目ポイント。毎週土曜23時という時間帯でありながら、毎話おいしそうなご飯が次々と…！ あらたな“深夜の飯テロドラマ”として名をはせることになるかも…!? そして、料理がそれほど得意ではない千石と晴海が助け合いながら料理（＆子育て）に奮闘する姿にも、きっと心が温まるだろう。

■松島聡 コメント

■白洲迅 コメント

■原作者・豊田悠 コメント

■番組情報

テレビ朝日系オシドラサタデー『パパと親父のウチご飯』

10/04（土）スタート

毎週土曜23:00～

出演：松島聡（timelesz） 白洲迅 棚橋乃望 櫻

原作：『パパと親父のウチご飯』豊田悠（新潮社）

脚本：嶋田うれ葉 山西竜矢

監督：佐藤快磨 樹下直美

制作：テレビ朝日 ストームレーベルズ

