¡ÚGU¤Î¿·ºî¥¹¥«ー¥È¡Û¤¬40¡¦50Âå¤Ë¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¡ª Âç¿Í¤¬¿¿»÷¤·¤¿¤¤♡¡ÖµÓÄ¹¥³ー¥Ç¡×
¡ÚGU¡Ê¥¸ー¥æー¡Ë¡Û¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÃæ¤Ë¡¢40¡¦50Âå¤Î¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤µÓÄ¹¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¥¹¥«ー¥È¤òÈ¯¸«¡ª I¥é¥¤¥ó¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È¥í¥ó¥°¾æ¡¢¤µ¤é¤Ë¸å¤í¤Î¥¹¥ê¥Ã¥È¤¬½Ä¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÃå²ó¤·¤ä¤¹¤½¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤«¤é¡¢¥ª¥ó¥ª¥ÕÌä¤ï¤º³èÌö¤¹¤ëÍ½´¶¡ª º£²ó¤ÏGU¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¡ÖµÓÄ¹¥³ー¥Ç¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¾åÉÊ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ª ÈþµÓ¸«¤¨¥Ê¥íー¥¹¥«ー¥È
¡ÚGU¡Û¡Ö¥Ê¥íー¥í¥ó¥°¥¹¥«ー¥ÈZ¡×\2,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾åÉÊ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¥Ê¥íー¥¹¥«ー¥È¡£½Ä¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¶¯Ä´¤¹¤ëI¥é¥¤¥ó¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È¥í¥ó¥°¾æ¤Ç¡¢µÓ¤ò¤¹¤é¤ê¤È±é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÀ¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¸å¤í¥¦¥¨¥¹¥È¥´¥à»ÅÍÍ¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥ê¥Ã¥ÈÆþ¤ê¤Î¤¿¤á¡¢Àü¤¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤äÊâ¤¤ä¤¹¤µ¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ùー¥¸¥å¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Ô¥ó¥¹¥È¥é¥¤¥×Æþ¤ê¤Î¥Í¥¤¥Óー¤Î3¿§Å¸³«¤Ç¡¢Âç¿Í½÷À¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤ËÉý¹¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÇòT ¡ß ¥¹¥È¥é¥¤¥×¥¹¥«ー¥È¤Ç¤¹¤Ã¤¤êÂç¿Í¥«¥¸¥å¥¢¥ë
ÇòT¤Ë¥Í¥¤¥Óー¤Î¥Ê¥íー¥¹¥«ー¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢À¶ÎÃ´¶¤Î¤¢¤ë¥ß¥Ë¥Þ¥ë¥³ー¥Ç¡£¥Ô¥ó¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Î¥·¥ãー¥×¤Ê½Ä¥é¥¤¥ó¤¬Á´ÂÎ¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¸«¤»¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤â³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Â¸µ¤Ï¹õ¥¹¥Ëー¥«ー¤Ç¤Û¤É¤è¤¯¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¡¢¥Ç¥¤¥êー¤ËÆëÀ÷¤àÃå¤³¤Ê¤·¤Ë¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÊ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥Ë¥à¥·¥ã¥Ä ¡ß ¹õ¥¹¥«ー¥È¤Ç¤Ä¤¯¤ëÈþ¥·¥ë¥¨¥Ã¥È
¥Ç¥Ë¥à¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Ê¥íー¥¹¥«ー¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢Âç¿Í¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³ー¥Ç¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤á¤Î¥Ç¥Ë¥à¥·¥ã¥Ä¤Ï·Ú¤¯¶ß¤òÈ´¤¤¤ÆÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¡¢¤³¤Ê¤ì´¶¤ÈÈ´¤±´¶¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼È¾¿È¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ç°ú¤Äù¤á¤Ä¤Ä¡¢I¥é¥¤¥ó¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÇµÓÄ¹¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤µ¤ÎÃæ¤Ë¾åÉÊ¤µ¤âÉº¤¦¡¢Âç¿Í½÷À¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤Ç¤¹¡£
²¦Æ»¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Ä¤¯¤ë ¤¤ì¤¤¤áI¥é¥¤¥ó¥³ー¥Ç
¥¹¥«ー¥È¤È¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¥Ù¥¹¥È¤ò¤¢¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢I¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ä¤¤ì¤¤¤á¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¡£Åý°ì´¶¤Î¤¢¤ëÃå¤³¤Ê¤·¤Ï½Ä¤Î¥é¥¤¥ó¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¡¢Á´ÂÎ¤Î¤Þ¤È¤Þ¤ê¤È¼«Á³¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤â¡ÖÃå¤ë¤À¤±¤Ç½ÄÄ¹¸ú²ÌÈ´·²¡ª¡×¤È¥×¥Ã¥·¥å¡£Â¸µ¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥É¥È¥¥¤Î¥Ñ¥ó¥×¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËµÓÄ¹¸ú²Ì¤ò¥×¥é¥¹¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¤«¤é¡¢¤¤Á¤ó¤È´¶¤òµá¤á¤ë¤ª½Ð¤«¤±¥·ー¥ó¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤·¤½¤¦¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏGU½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
