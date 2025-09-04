5児の母・辻希美、子供に大好評！“誕生日に作りたい”ハニートースト「家で全然できる」

辻希美さんが、自身のYouTubeチャンネルに、『【初挑戦】おうちで手作りハニートースト！子ども達も大絶賛 美味しすぎました』という動画を投稿。お家で、手作りハニートーストを作る様子を公開してくれました！お子さんも「誕生日これがいい」と大絶賛したレシピをご紹介します。

動画内で辻さんは「急にハニートーストが食べたくなってしまって」「超食べたくなっちゃって、今からハニートーストを作っていこうかなと」とコメントし、こちらのレシピを披露。

◼︎“チョコバナナ”ハニートーストレシピ

【材料】・食パン・バター ＜お好みのトッピング ※今回はチョコバナナ＞・バナナ・バニラアイス・ホイップクリーム・はちみつ・チョコソース

【レシピ】（1）食パンを1斤サイズに切る（2）食パンの中身をくり抜き、適当なサイズに切る（3）薄く切ったバターを間に入れ込みながら、中身のパンを本体に戻す

画像出典：辻希美オフィシャルYouTubeチャンネルより

（4）200℃に温めたオーブンで10分焼く（5）カットしたバナナをトッピングする（6）アイスを乗せ、ホイップクリームで飾り付ける（7）はちみつ、チョコソースをかければ完成

辻さんは、調理中に「普通にできるじゃん。簡単に」「めちゃくちゃ簡単にできるじゃん」「家で全然できるじゃん！」と、そのお手軽さに驚いた様子でした♪

◼︎息子さんも大興奮の美味しさ

画像出典：辻希美オフィシャルYouTubeチャンネルより

出来上がったハニートーストを食べた息子さんは「うま！！ヤバい、これは」と感動し、辻さんも「うまっ！」「めっちゃ美味しい」と悶絶。

さらに息子さんは「こんな美味いデザート食べたことない！」「誕生日これがいい！」と話すと、辻さんも「誕生日これだわ、これにロウソクさしてさ」「ケーキ苦手な人とかいるじゃん。これいいよ」「これみんな好きだね」と、終始大満足の様子でした！

■動画もチェック

動画では、パンの中身をくりぬく際のコツや、ハニートーストを“より美味しく食べられるアイデア”なども話されているので、そちらもぜひ参考にしてみてくださいね！

また、17歳の長女・14歳の長男・12歳の次男・6歳の三男、そして今年8月に出産した5児の母として、子育てと仕事を両立している辻さんのYouTubeチャンネルでは、夕飯準備の様子や、購入品などがたびたび公開されます。

家事の参考になるものばかりですので、ぜひチェックしてみはいかがでしょうか♪

画像出典：辻希美オフィシャルYouTubeチャンネルより