¡ÖÃÙ¹ï¤òÀÕ¤á¤ë¿Í¤ÏÇ½ÎÏÄã¤¤¡×EXIT¡¦·ó¶á¤Î»ýÏÀ¤ËµÄÏÀÊ¨Æ¡Ä¤Ò¤í¤æ¤¤â¡ÖÃÙ¹ïÍÆÇ§¡×¥³¥á¥ó¥È¤Î²áµî
¡¡9·î2Æü¡¢¿¼Ìë¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ØEXITV¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÃÙ¹ï¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿µÄÏÀ¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡¢·ó¶á¤¬È¯¸À¤·¤¿»ýÏÀ¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ÏËè½µ²ÐÍË25»þ15Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢EXIT¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡ØÆüËÜ°ì¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¡ª¡©¡Ù¤Ê¿¼Ìë¤Î¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£
¡¡°Å¤¤ÏÃÂê¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¸½Âå¡¢µ¤¤¬ÌÇÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê¿¿ÌëÃæ¤Ë¡¢ÁêÃÌ¤ä¤ªÇº¤ß¤ò¥È¡¼¥¯¤ÇÌÀ¤ë¤¯¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×INI¤Î¸åÆ£°ÒÂº¤µ¤ó¤È¡¢º´ÌîÍºÂç¤µ¤ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¥¬¥Á¤ÎÇº¤ßÁêÃÌ¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÊüÁ÷ºî²È¡Ë
¡¡ÈÖÁÈÃæÈ×¡¢¸åÆ£¤¬¡Ô¡ÖÃÙ¹ï¤¹¤ë¿Í¤ÎÊý¤¬Í¥½¨¤À¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê°Õ¸«¤Ï¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Õ¤È¥Æ¡¼¥Þ¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£³Ø¹»¤Ç¤Ï»þ´Ö¤ò¼é¤ì¤È½¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ¶áSNS¤Ê¤É¤Ç¡¢ÃÙ¹ï¤¹¤ë¿Í¤ÏÍ¥½¨¤Ê¿Í¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊ£»¨¤Ê¿´¶¤òÅÇÏª¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢·ó¶á¤µ¤ó¤¬»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£ÃÙ¹ï¤¹¤ë¿Í¤Î¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤È¤â»×¤ï¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ØÃÙ¹ï¤òÀÕ¤á¤ë¿Í¤ÏÇ½ÎÏÄã¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡Ù¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤½¤Î»þ´Ö¤Ê¤ó¤«¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¡©¡Ù¡Ø¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÃÙ¹ï¤òµö¤µ¤Ê¤¤¿Í¤Ï»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡Ù¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¶¯¤á¤Ë¼çÄ¥¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤½¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ï¡¢¡Ô¢¨·ó¶á¤Î¸Ä¿ÍÅª¸«²ò¤Ç¤¹¡Õ¤È¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬Æþ¤ê¡¢Ãí°Õ½ñ¤¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤¿¤¬¡¢X¤Ç¤Ï»¿ÈÝÎ¾ÏÀÈô¤Ó¸ò¤¦»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ô¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÃÙ¹ï¤òÀµÅö²½¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¤è¤Í¡Ä¡Õ
¡Ô¼«Ê¬1¿Í¤Î»Å»ö¤Ê¤é¤Ð¹¥¤¤Ë¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤¬¡¢Â¾¤Î¿Í¤È¤Î»Å»ö¤Ê¤é¤Ð»þ´ÖÅ¥ËÀ¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤è¡Õ
¡ÔÃÙ¹ï¤¹¤ë¤ä¤Ä¤Ç»Å»ö¤Ç¤¤ë¤ä¤Ä¤¢¤Þ¤ê¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¤±¤É¡Õ
¡¡¥³¥á¥ó¥È¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢ÃÙ¹ï¤Ø¤ÎµñÈÝ´¶¤òÁÊ¤¨¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î ¡ÈÃÙ¹ïÏÀÁè¡É ¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¿¤È·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖÂç¤¤¯È¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µ¡Ø2¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù¤Î´ÉÍý¿Í¤Ç¼Â¶È²È¤Î ¡È¤Ò¤í¤æ¤¡É ¤³¤ÈÀ¾Â¼ÇîÇ·¤µ¤ó¤Î»ýÏÀ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Ò¤í¤æ¤¤µ¤ó¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¡¢X¤Ç¡Ô¡ÈÃÙ¹ïÎÉ¤¯¤Ê¤¤¶µ¡É¤Î¿Í¤Ï¡¢ÃÙ¹ï¤·¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÃÏ°Ì¤¬°ÂÂÙ¤À¤È¸í²ò¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç´Ö°ã¤¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡Õ¤È¡¢ÃÙ¹ï¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÀµµÁ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤Ø¶ì¸À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢8·î29Æü¤Ë¤â¡Ô³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢ÎÉ¤¤·ë²Ì¤è¤êÃÙ¹ï¤·¤Ê¤¤»ö¤ò½Å»ë¤¹¤ë¡£¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡¢»þ´Ö¤ò¼é¤ë¤è¤êÎÉ¤¤·ë²Ì¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡Õ¤ÈÃÙ¹ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£Î¾¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤â¡¢¤Ò¤í¤æ¤»á¤¬¡Ö¼ûÍ×¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï1»þ´Ö¤Ë1ËÜ¤º¤Ä»Å»ö¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡£²¿¤«¤¢¤Ã¤Æ5Ê¬¤º¤Ä¤È¤«ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ÈÍ¥½¨¤Ê¿Í¤Û¤É¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬Æþ¤ë¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â¥º¥ì¤¿¤éÁ´Éô¥º¥ì¤ë¡£ÃÙ¹ï¤¹¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡×¤È¡¢2023Ç¯10·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØABEMA Prime¡Ê¥¢¥Ù¥×¥é¡Ë¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤ÇÈ¯¸À¤·¤¿¥³¥á¥ó¥È¤òÎã¤Ë¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤½¤Î¸å¤âÃÙ¹ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£INI¤Ç¤Ï¡¢·Þ¤¨¤Î¼Ö¤ÎÈ¯¼Ö»þ¹ï¤Ë1ÉÃ¤Ç¤âÃÙ¤ì¤¿¤é¡¢¤Û¤«¤Î¼êÃÊ¤ò»È¤Ã¤Æ¸½¾ì¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤È¹ðÇò¡£
¡¡°ìÊý¡¢¤ª¾Ð¤¤³¦¤Ç¤Ï¡¢¼ýÏ¿¤ËÃÙ¹ï¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¤½¤Î¿Í¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¡È¤ª¤¤¤·¤¤¡É °ÌÃÖ¤Ë¤Ê¤ë¾õ¶·¤â¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÖ¤«¤ì¤¿´Ä¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÃÙ¹ï¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤´¤¯¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î²ñ¼Ò°÷¤¬ÃÙ¹ï¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Çò¤¤ÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦ÊüÁ÷ºî²È¡Ë
¡¡ÃÙ¹ï¤¬µö¤µ¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¼¡¼¡£