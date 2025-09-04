【PR】はまちゃん「900ST時代が終わるかも？」ソニー新モニターヘッドホンMDR-M1は“快適さと解像度”が桁違い！
動画「【ソニーのモニターヘッドホン】MDR-CD900STとは違う？MDR-M1は『プロの新基準』になるかもしれない」では、イヤホン・ヘッドホン専門店スタッフのはまちゃんさん（PRスタッフ）が、ついに日本国内でも発売が決定したソニーの最新モニターヘッドホン『MDR-M1』について徹底レビューを行った。既に海外クリエイターには絶大な人気を誇るこのモデルについて、はまちゃんさんは「長らく海外でしか手に入らなかったソニーのモニターヘッドホンMDR-M1が日本でも発売」と嬉しさをにじませる。
動画内ではまず、『MDR-M1』の特徴として「密閉型で独自開発ドライバーユニットを採用し、ハイレゾ音域を正確に再現」「長時間装着でも快適で、爆裂軽い」と強調。その上で、従来から日本のプロの現場を席巻してきた伝説的モニターヘッドホン『MDR-CD900ST』や『MDR-7506』との決定的な違いをわかりやすく解説する。「900STや7506もめちゃくちゃしんどいってわけじゃないけれど、快適さでいえばMDR-M1が圧倒的」と、絶賛の言葉が続く。
また、「イヤーパッドの厚みやふわふわ感、本体の軽さなど、作業時間が長いクリエイターを強力にサポートする構造設計の進化」や「3.5mmに統一された新仕様のケーブル」「1.2mと2.5mの2本付属で用途に合わせて使い分け可能」というポイントを挙げ、「制作現場における利便性も格段に進化」と評価する。
音質については「全体的にフラットでナチュラルな傾向だが、低音はM1STより広くてタイト。プロ用途はもちろん、普段使いでも非常に優秀」と太鼓判。「低音も高音も幅が広く、誇張がない。ニュース番組のような無機質さもあるが、それが“シャープさ”と“正確さ”につながっている」と独自の視点を加える。
さらに、「900STは一瞬のチェック向き、長時間作業には新世代M1・M1ST・MV1の快適さは感動レベル」と語りつつ、「今や僕はもうM-1の軽さを知ってしまった体なんで、他のは無理」と世代交代を感じさせる本音も吐露。「チェックタイミングは900ST、長時間作業はM1」という両立提案が印象的だ。
最後には、「プロの音楽制作だけでなく、ステップアップを目指すアマチュアやソニーヘッドホン愛好家にも体験してほしい」と呼びかけ、「MDR-M1ST、MDR-MV1、MDR-M1という新しい時代をまたぐ今の30代は本当にラッキー。ぜひ自分の耳でこの新世代を試してほしい」と締めくくった。
