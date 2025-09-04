ルヴァンカップ準々決勝第1戦 横浜FM 1（0-1）4 柏

19:03キックオフ 日産スタジアム 入場者数 9,656人

試合データリンクはこちら

勝負という意味では柏の完勝だった。本来は横浜FMが強みにしたい両サイドを見事に攻略し、最後は横浜FMがもう1点を狙いに行ったところのカウンターから4点目を決める。この3点差の勝利を持って臨む第2戦は、柏にとって気が楽に入れる試合だろう。リーグ戦では柏が2位、横浜FMが17位ということを考えると妥当な結果だったとも言える。

もっとも、横浜FMのすべてがダメだったかというとそうではないだろう。大切なリーグ戦の残り試合のために、これまで出場機会の少なかった選手を起用して状態を見極めることが出来たはずだ。またシュート数では柏を上回り、枠内シュートでは柏と同じ6本を記録している。この試合では柏の得点力が光ったが、それ以上に現在リーグ4位タイという柏の失点数の少なさ、イコール守備の巧みさが横浜FMの行く手を阻んだ。

横浜FMが攻撃できずにズルズルと敗退してしまったわけではない。そして得たものがしっかりあった試合だったと言える。