学歴詐称疑惑により市議会から全会一致で不信任決議を可決された静岡県・伊東市の田久保眞紀市長（55）。9月1日の市議会に持参した『推しの子』と『ANNA SUイ』のコラボトートバッグが、ネット上で思わぬ注目を集めている。しかも、“イメージカラー”の

【写真】議会でひときわ目立つ、真紫の『推しの子』バッグを持つ田久保市長

深刻な政治問題の渦中にありながら、アニメファンからは「仲間意識」を抱く声が上がり、意外にも好感度上昇となっているようでー─。

田久保市長の『推しの子』コラボバッグ

SNSでは田久保市長がアニメのトートバッグを持参している画像が投稿され、

《ハイブラバッグでなく庶民的な価格のコラホッグズ愛用なオタクなの含めて全力で応援するわ》

《ハイブラじゃなくてエコバッグ。そして日本アニメ推し好感度上がる》

《この人が居なくなった後にソーラーパネルが設置されたらマジで恐ろしいなあ》

など、ハイブランドではないことや、メガソーラーを引き合いに出した応援コメントが散見された。

「田久保市長はもともとアニメ好きを公言していて、『うたの☆プリンスさまっ♪』のファンとして一ノ瀬トキヤというキャラを推しているようです。本人のインスタグラムを見ても、聖地巡礼などの推し活を楽しんでいることが伺えます。そんな中、市議会という緊張感のある場で一個人としての趣味を貫く姿勢がアニメファンの共感を呼び、好感度上昇、擁護の声などに繋がったのでしょう」（政治部記者）

市長職に就く以前からソーラー開発に反対

伊東市にとって初となる女性市長の座に就いた田久保市長。東洋大卒と紹介されていたが、実際には大学を除籍となっていたことが発覚。7月に辞職し出直し市長選で審判を仰ぐ方針を打ち出したが続投を宣言し、メガソーラー計画の白紙撤回などに言及して「必ずやり遂げなければならない」と方針を示していた。

市長職に就く以前から、地域のメガソーラー開発問題に深く関与してきた経緯がある。反対運動を展開する団体において事務局長および代表の役職を歴任し、開発阻止の先頭に立ってきた人物として知られている。そうした背景もあり、市民からの応援の声も多いようだ。

不信任決議が可決された2日後の9月3日、Xで、

「先日は伊豆の瞳、と呼ばれる一碧湖（いっぺきこ）の視察に担当課と訪れました。森に囲まれた美しい湖はボート遊びや湖畔を一周できる遊歩道などが整備され伊東市でも人気の観光スポットです。近年、湖畔で進む開発行為と環境保全との共生が課題となりつつあります。先人が大切に守ってきた地域の財産を守り次世代へ引き継ぎ、観光資源として活かしていくための方策を積極的に講じて参ります」と投稿。

進退が問われる中での発言ではあったが、《負けないでください。応援しています》《関東から応援しています！メガソーラーは絶対反対です》など他県からも応援コメントが届いている。

1日、不信任決議案が可決された市議会直後、外で待ち構えている記者団に詰め寄られながらも「議決いただいたことを持ち帰る」とコメント。議会解散か、自身の失職か田久保市長の選択はいかに─。