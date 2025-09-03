9月3日、俳優の清水尋也（ひろや）容疑者が、麻薬取締法違反の疑いで警視庁に逮捕されたことが報じられた。悪役から好青年まで多様な役を演じられることから、数多くの映像作品に出演、多忙な若手俳優のひとりだった。作品への影響などを心配する声があがっている。

「清水容疑者は9月3日早朝、自宅で同居する20代女性と一緒に逮捕されたといいます。警視庁は2025年1月、清水容疑者が大麻を使用しているとの情報を入手し、捜査を開始していたようで、清水容疑者は『大麻を持っていたことは間違いない』、女性は『すべて事実です』と供述しているそうです。

清水容疑者は現在、嵐の松本潤さんが主演を務めるTBS日曜劇場『19番目のカルテ』に主要キャストとして出演中です。7日には、最終回となる第8回が15分拡大で放送予定でしたが、TBSは清水容疑者の出演シーンをカットする方向で進めていると声明を出しました。ドラマの視聴者からは、心配の声も多くあがっています」（スポーツ紙記者）

現在、26歳の清水は、2013年公開の映画『震動』で芸能界デビュー。現在、芸歴13年めとなる。

「その後、映画『渇き。』（2014年）でいじめを受ける悲愴感あふれる演技が注目され、一躍、知られるようになりました。その後も映画『ちはやふる』やドラマ『anone』（日本テレビ系）など、話題作に次々と出演しています。さまざまな役を演じられることから“カメレオン俳優”と呼ばれ、近年は業界内でも出演オファーが絶えませんでした」（芸能記者）

表舞台では口数も少なく、寡黙なイメージを持たれていたという清水。現場ではどのような人物として映っていたのだろうか。テレビ局関係者はこう明かした。

「今回の逮捕については、先行して情報を入手していた局もあったそうで、夏前くらいには一部の局の編成部門などに『清水をドラマや映画のラインナップにするのは注意、外したほうがいい』と話が入っていたとも聞きます。

2015年の『MOVIE Collection』のインタビューでは『僕は時間にルーズ』『朝、起きるのも苦手なので、撮影のときとかは、もうたいへん』と語っていました。この“遅刻癖”は現在も変わらなかったようで、業界では有名でした。最近の現場でも、入り時間に遅れることがあったそうです。ときには、遅刻のせいで撮影の順番を入れ替えたりしたこともあったとか」

ブレイク目前だった清水だが、撮影の現場では意外な不評を買っていたようだ。