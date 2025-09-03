スターバックス コーヒー ジャパン（東京都品川区）が、「ほうじ茶香る 焼き芋 ムース ティー ラテ」を9月3日から発売しています。

同商品は、焼き芋ムースの“ふわふわもっちり食感”と、ほうじ茶の香ばしい香りが楽しめる新感覚ラテ。サツマイモの食感を残した焼き芋風味のソースに、ほうじ茶、ミルク、焼き芋風味のムース、焼き芋パウダーがトッピングされているため、ごろっとした食感のソースが、デザートのような満足感をもたらしてくれる一品です。アイスのみ、Tallサイズのみの販売で、テイクアウトが628円（以下、税込み）、イートインが640円。

同社は「秋の訪れを感じつつも、まだまだ残暑厳しいこの季節。冷たいのど越しの中に秋を感じる、今の気分にぴったりなアイスビバレッジとしてご提供します」とアピールしています。

ほうじ茶と焼き芋の両方を楽しめるティーラテについて、SNSでは「ほうじ茶と焼き芋なんておいしいに決まってる！ 絶対行きますわ…」「どんな味か気になりますね」「おいしそう絶対飲みに行く！！」「さつま芋大好き民なのでワクワクしかない」「芋が来る！！！！！！！！！」「飲みたすぎる」「これも飲まねば」「食欲の秋キタ」「秋が始まる…！！！ 」「最高！！！」など、期待の声が上がっています。

また、2023年と2024年に販売された「チョコレート ムース ラテ」も同日より発売中。キャラメルのような甘さとコク、そして後味にナッツのニュアンスを感じる「エスプレッソ ロースト」を使用したエスプレッソに、アーモンドとヘーゼルナッツを合わせたナッツソースとミルクを合わせたドリンクです。Tallサイズのみの販売で、テイクアウトが589円、イートインが600円。

いずれも全国の店舗（一部店舗を除く）で販売中。なくなり次第終了です。