8月31日に60歳を迎えた歌舞伎俳優の中村芝翫が、妻で女優の三田寛子（59）や長男の中村橋之助（29）、三男・歌之助（23）に囲まれたショットをSNSにアップした。赤いTシャツにちゃんちゃんこ、大黒頭巾をかぶった芝翫は幸せそうに微笑んでいるが、この還暦記念日、芸能マスコミからは違う意味で注目されていた。

「愛人問題が再燃し、関係を解消したと主張していた相手とまた半同棲のような生活を送っていると報じられたのです。本人は女性誌の取材に不倫継続を否定していますが、否定しつつも関係を続けるというのは、これまで何度も繰り返してきたパターン。芝翫は還暦の誕生日にも、愛人と過ごすのではないかと見られていたわけです」

と言うのは女性誌芸能デスク。

「梨園の妻として、成駒屋も守り、離婚の可能性を否定してきた三田さんですが、7月下旬に突発的なひとり旅に出て、パリでの韓流アイドルのライブに出掛けていました。これは憂さ晴らしで、仮面夫婦とされて久しい芝翫の不貞行為にほとほと嫌気している証拠という見方もありました」（同）

芝翫の不倫は「芸の肥やし」の域をも逸脱するほどのものと関係者からも見られ、三田は激怒しつつも、マスコミ取材には常に笑顔を振りまいてきたが、一向に改心しない夫をみて、そろそろ年貢の納め時と内心、思っているのではないか。

だが、夫妻を知る梨園関係者はこう言う。

「芝翫は口が達者だから、三田さんのことも丸め込んでるつもりかも知れませんけど、三田さんは数段上手ですよ。過去には弁護士をたてて不倫関係解消に乗り出したという噂もありますけど、今は泳がせるといいますか、成駒屋を完全に牛耳り、芝翫の財布のひもも握り、好き勝手をさせているように装いつつ、様子見を続けている。息子たちを味方につけ、今年7月に家族揃ってイベントに姿を見せたり、高齢で病弱な芝翫の母とも仲が良いところを見せているのは、愛人とされる女性に見せつけているようなところもあります。もともと気が強い女将ですからね」

デタラメ夫に従い支え、不倫にも目をつぶるような妻ではないのか。

「もちろん。それに仮面夫婦といっても、彼女は同世代の女性からしたら夢のような、悠々自適の日々を送っていますからね。旅行にグルメに推し活三昧で、パリ旅行でも凱旋門にシャンゼリゼ通り、ルイ・ヴィトン本店などを訪れて自撮りや動画ではしゃぎまわり、カフェでクロワッサンを食べる画像をアップしたりしてます。韓流アイドルの推し活の友だちのほか、松本伊代や早見優らアイドル時代の仲間とも頻繁に会って、亭主の悪口を肴に高級シャンパンを味わうような暮らしぶりです。家計も安泰ですし、申し分ないのでは」（同）

たとえ不倫でも「亭主元気で留守がいい」が三田寛子の本音で、実はほくそ笑んでいるところもあるのかも知れない。

◇ ◇ ◇

