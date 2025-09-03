ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢µå¾ì³°¤Î¡Èµ®½Å¤Ê½Ö´Ö¡É¤Ë¡Ö°Õ¼±Èô¤Ó¤½¤¦¡×¡¡ÄÁ¤·¤¤°ìÌÌ¡ÄºÇ¿·¾ðÊó¤ËSNS¶Ã¤
BOSS¼Ò¤¬¿·ºî¤òÊó¹ð
¡¡¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à°Ê³°¤Î»Ñ¤âÊÌ³Ê¤Î¥ª¡¼¥é¤À¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¡ÖBOSS¡×¤Î2025Ç¯½©Åß¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¡È´é¡É¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£ÂçÃ«¤¬¥¹¡¼¥Ä¤ä¥Ë¥Ã¥È¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï2020Ç¯3·î¤«¤é¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥ì¡¼¤Î¥¦¡¼¥ë¥¹¡¼¥Ä¤ËÄÁ¤·¤¯¥Í¥¯¥¿¥¤¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤Ê³Ê¹¥¤ä¡¢Ãã¿§¤Î¥·¥ë¥¯¥Ë¥Ã¥È¤Ë¥³¡¼¥Á¤ò±©¿¥¤êºÂ¤ë¥é¥Õ¤Ê»Ñ¤Ê¤É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ÉáÃÊ¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿Âç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ï2Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤ÎBOSS¥¹¥È¥¢¤ä¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ï¡Ö´°àú¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ä¤«¤é¾å¼Á¤Ê¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¦¥§¥¢¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¡¢¥â¥À¥ó¤Ê´¶À¤Èµ¤ÉÊ¤òÊª¸ì¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥â¥Ç¥ë´éÉé¤±¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ëÂçÃ«¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â´¿´î¤ÎÍÍ»Ò¡£¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Æ°Õ¼±Èô¤Ó¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤À¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤À¡£¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ÆÅÜ¤ê¤¹¤é´¶¤¸¤¿¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¥¸¥ã¥¹¥È¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤¬°ìÈÖ»÷¹ç¤¦¤Ê¡×¡Ö¤Þ¤¸Èô¤ó¤À¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¤Þ¤Ö¤·¤¤»à¤Ë¤½¤¦¶ì¤·¤¤½õ¤±¤Æ¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¹¥¤¤À¡×¡ÖºÇ¹â¤ä¤ó¡£¤³¤ì¤ÇÌîµå»Ë¾åºÇ¹âÁª¼ê¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤ÎÃ¯¤â¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤è¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë