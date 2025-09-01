(C)カラー

「エヴァンゲリオン」シリーズの30周年を記念し、「新世紀エヴァンゲリオン劇場版 シト新生」から「シン・エヴァンゲリオン劇場版」までの6作品を期間限定でリバイバル上映する「月1エヴァ EVANGELION 30th MOVIE Fest.2025-2026」(月1エヴァ)の開催が決定した。最初の上映作品となる「シト新生」は10月10日～16日上映。

ポスタービジュアル

2025年10月から'26年2月までの間、各月に1作品(10月のみ2作品)、それぞれ1週間ずつの期間限定で、全国劇場にてリバイバル上映する。また当時のポスタービジュアルを入れ込んだ、今企画限定のポスターや各作品の映像を使った予告編も制作され、9月5日から劇場(一部除く)で掲出・上映される。

『月1エヴァ EVANGELION 30th MOVIE Fest.2025-2026』予告 /『エヴァンゲリオン』劇場版６作品 期間限定リバイバル上映

上映作品のうち、「シト新生」は「DEATH (TRUE)2&REBIRTH」での上映。「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Ｑ」では、『シン・エヴァンゲリオン劇場版』Blu-rayの特典映像として作られた「EVANGELION:3.0(-120min.)」、「EVANGELION：3.0(-46h)」も同時上映される。「EVANGELION:3.0(-120min.)」の劇場公開は、イベント上映以外では初めて。

入場者プレゼント

各作品上映時には数量限定の入場者プレゼントとして、各作品のポスタービジュアルがデザインされたスマホサイズのステッカーが配布される。6作品のポスタービジュアルが当時の初出時のままデザインされており、１回の鑑賞につき、ひとり1枚、上映作品のステッカーがプレゼントされる。

上映スケジュールと上映バージョンは以下のとおり。配給はカラー、配給協力はK2 Pictures。

月1エヴァ EVANGELION 30th MOVIE Fest.2025-2026

2025年10月10日(金)～10月16日(木)『新世紀エヴァンゲリオン劇場版 シト新生』※上映バージョンは後継作品のDEATH (TRUE)2&REBIRTH2025年10月24日(金)～10月30日(木)『新世紀ヴァンゲリオン Air／まごころを、君に』2025年11月14日(金)～11月20日(木)『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序』※上映バージョン ：1.112025年12月12日(金)～12月18日(木)『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破』※上映バージョン ：2.222026年1月9日(金)～1月15日(木)『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Ｑ』※上映バージョン ：3.333(同時上映：『EVANGELION：3.0(-46h)』、「EVANGELION:3.0(-120min.)」)※「EVANGELION:3.0(-120min.)」は、モーションコミック作品2026年2月13日(金)～2月19日(木)『シン・エヴァンゲリオン劇場版』※上映バージョン ：3.0＋1.01