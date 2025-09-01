「リピートだわ」氏原が絶賛したオリジン弁当の意外メニュー
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が公開した「意外と攻めてるオリジン弁当の商品をブチギレ氏原がレビューしてみた」と題した動画で、“偏食家”として知られる氏原がオリジン弁当の様々なメニューを本音でレビューした。
今回の企画は、以前の唐揚げ食べ比べ動画で氏原が発した「オリジンの唐揚げ結構美味いんだよな」という一言がきっかけ。その言葉を検証すべく、定番の唐揚げから永谷園とのコラボ商品、季節限定の「冷やし弁当」まで、多彩なラインナップが食卓に並んだ。
中でも特に注目されたのが、数種類の唐揚げの食べ比べ。定番の「若鶏の唐揚げ（塩ガーリック味）」について、サカモトが「もうザ・唐揚げ」と称賛する一方、氏原は「ザ・唐揚げだとは思わないね全く」「なんか唐揚げよりしっとりしてない？」と独自の視点で分析。一方で、「若鶏の唐揚げ（紅生姜）」には「うめえわ」「これめちゃくちゃ美味いわ、リピートだわ」と手放しで絶賛した。
また、意外な高評価を得たのが「冷やしタルタルのり弁当」。冷たいご飯と具材の組み合わせに、氏原は当初「とんかつはダメでしょ冷やしたら」と警戒しつつも、実食すると「めっちゃ美味いな」「冷たくて成立してたのに驚いた」と予想を裏切る美味しさに感嘆。夏の新しい選択肢として、その完成度の高さを評価した。
「そうかオリジンあったなぁって思い出したわ」と語った氏原。身近なチェーン店に隠された意外な実力メニューを、偏食家ならではの鋭い味覚で再発見する内容となっている。
今回の企画は、以前の唐揚げ食べ比べ動画で氏原が発した「オリジンの唐揚げ結構美味いんだよな」という一言がきっかけ。その言葉を検証すべく、定番の唐揚げから永谷園とのコラボ商品、季節限定の「冷やし弁当」まで、多彩なラインナップが食卓に並んだ。
中でも特に注目されたのが、数種類の唐揚げの食べ比べ。定番の「若鶏の唐揚げ（塩ガーリック味）」について、サカモトが「もうザ・唐揚げ」と称賛する一方、氏原は「ザ・唐揚げだとは思わないね全く」「なんか唐揚げよりしっとりしてない？」と独自の視点で分析。一方で、「若鶏の唐揚げ（紅生姜）」には「うめえわ」「これめちゃくちゃ美味いわ、リピートだわ」と手放しで絶賛した。
また、意外な高評価を得たのが「冷やしタルタルのり弁当」。冷たいご飯と具材の組み合わせに、氏原は当初「とんかつはダメでしょ冷やしたら」と警戒しつつも、実食すると「めっちゃ美味いな」「冷たくて成立してたのに驚いた」と予想を裏切る美味しさに感嘆。夏の新しい選択肢として、その完成度の高さを評価した。
「そうかオリジンあったなぁって思い出したわ」と語った氏原。身近なチェーン店に隠された意外な実力メニューを、偏食家ならではの鋭い味覚で再発見する内容となっている。
関連記事
氏原「めっちゃ美味い」大絶賛の源氏パイの神アレンジとは？定番「じゃがアリゴ」は酷評
「まっずぅ！」から一転 偏食の氏原が唯一「リピート決定」した8月のコンビニ新商品
氏原「これはズルいよ」そうめんつけだれアレンジ6選を辛口レビュー
チャンネル情報
「ブチギレ氏原」と「サカモト」のYoutubeチャンネル。 生配信や編集動画を""ほぼ毎日更新中"" 「来たコメント全てにキレる生配信」開催はコミュニティ投稿をチェック！ サブチャンは「GGチャンネルサブ」で検索！ https://www.youtube.com/channel/UCrvEqB719u87IBQkexM2pTQ?view_as=subscriber
youtube.com/@ujihara_sakamoto_gg YouTube