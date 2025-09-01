この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が公開した「意外と攻めてるオリジン弁当の商品をブチギレ氏原がレビューしてみた」と題した動画で、“偏食家”として知られる氏原がオリジン弁当の様々なメニューを本音でレビューした。

今回の企画は、以前の唐揚げ食べ比べ動画で氏原が発した「オリジンの唐揚げ結構美味いんだよな」という一言がきっかけ。その言葉を検証すべく、定番の唐揚げから永谷園とのコラボ商品、季節限定の「冷やし弁当」まで、多彩なラインナップが食卓に並んだ。

中でも特に注目されたのが、数種類の唐揚げの食べ比べ。定番の「若鶏の唐揚げ（塩ガーリック味）」について、サカモトが「もうザ・唐揚げ」と称賛する一方、氏原は「ザ・唐揚げだとは思わないね全く」「なんか唐揚げよりしっとりしてない？」と独自の視点で分析。一方で、「若鶏の唐揚げ（紅生姜）」には「うめえわ」「これめちゃくちゃ美味いわ、リピートだわ」と手放しで絶賛した。

また、意外な高評価を得たのが「冷やしタルタルのり弁当」。冷たいご飯と具材の組み合わせに、氏原は当初「とんかつはダメでしょ冷やしたら」と警戒しつつも、実食すると「めっちゃ美味いな」「冷たくて成立してたのに驚いた」と予想を裏切る美味しさに感嘆。夏の新しい選択肢として、その完成度の高さを評価した。

「そうかオリジンあったなぁって思い出したわ」と語った氏原。身近なチェーン店に隠された意外な実力メニューを、偏食家ならではの鋭い味覚で再発見する内容となっている。

