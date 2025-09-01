挿しっぱなしOKなバッファローの極小SSD、この快適さからは抜け出せない #AmazonスマイルSALE
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2025年8月29日(金)9時から9月4日(木)23時59分まで「スマイルSALE」を開催中。
現在、BUFFALO（バッファロー）の「SSD-PST1.0U3BA/N」やIODATA（アイ・オー・データ）の 「SSPJ-UTC512」など、PCに挿しっぱなしでも出っ張りが気にならない小型SSDがお得に登場しています。
極小サイズながら大容量で高速転送が可能なバッファローの外付けSSDがお買い得！
【Amazon.co.jp限定】バッファロー SSD 外付け 1TB 極小 コンパクト ポータブル PS5 / PS4 対応 (メーカー動作確認済) USB3.2 Gen2 読込速度 600MB/s ブラック エコパッケージ SSD-PST1.0U3BA/N
15,730円
（10％オフ）
Amazonで見るPR
【Amazon.co.jp限定】バッファロー SSD 外付け 500GB 極小 コンパクト ポータブル PS5 / PS4 対応 (メーカー動作確認済) USB3.2 Gen2 読込速度 600MB/s ブラック エコパッケージ SSD-PST500U3BA/N
11,230円
（10％オフ）
Amazonで見るPR
【Amazon.co.jp限定】バッファロー SSD 外付け 250GB 極小 コンパクト ポータブル PS5 / PS4 対応 (メーカー動作確認済) USB3.2 Gen2 読込速度 600MB/s ブラック エコパッケージ SSD-PST250U3BA/N
8,080円
（10％オフ）
Amazonで見るPR
＞＞バッファローのセール対象商品一覧はこちら
挿したまま持ち運べる、IODATAの小指サイズの小型SSDが10％オフのタイムセール特価で登場！
＞＞IODATAのセール対象商品一覧はこちら
ケーブルいらずで直接挿せるバッファローの1TB外付けSSD「SSD-PUT1.0U3-B/N」が14％オフ！
【Amazon.co.jp限定】バッファロー SSD 外付け 1.0TB 超小型 コンパクト ポータブル PS5/PS4対応(メーカー動作確認済) USB3.2Gen1 ブラック SSD-PUT1.0U3-B/N
11,880円
（14％オフ）
Amazonで見るPR
【Amazon.co.jp限定】バッファロー SSD 外付け 250GB 極小 コンパクト ポータブル PS5 / PS4 対応 (メーカー動作確認済) USB3.2 Gen2 読込速度 600MB/s ブラック エコパッケージ SSD-PST250U3BA/N
8,080円
（10％オフ）
Amazonで見るPR
USBメモリサイズで持ち運びや収納にも便利。エレコムのスライド式外付けSSDがセール特価で勢揃い！
＞＞エレコムのセール対象商品一覧はこちら
なお、上記の表示価格は2025年9月1日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
＞＞Kindle本200万冊以上が読み放題となる｢Kindle Unlimited｣も初めてのユーザーは30日間無料で体験できますよ
気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
＞＞ウォッチリストの使い方について
Source:「AmazonスマイルSALE」