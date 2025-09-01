Image:buffalo.jp

Amazon（アマゾン）では、2025年8月29日(金)9時から9月4日(木)23時59分まで「スマイルSALE」を開催中。

現在、BUFFALO（バッファロー）の「SSD-PST1.0U3BA/N」やIODATA（アイ・オー・データ）の 「SSPJ-UTC512」など、PCに挿しっぱなしでも出っ張りが気にならない小型SSDがお得に登場しています。

極小サイズながら大容量で高速転送が可能なバッファローの外付けSSDがお買い得！

【Amazon.co.jp限定】バッファロー SSD 外付け 1TB 極小 コンパクト ポータブル PS5 / PS4 対応 (メーカー動作確認済) USB 3.2 Gen2 読込速度 600MB/s ブラック エコパッケージ SSD-PST1.0U3BA/N 15,730円 （10％オフ） Amazonで見る PR PR

【Amazon.co.jp限定】バッファロー SSD 外付け 500GB 極小 コンパクト ポータブル PS5 / PS4 対応 (メーカー動作確認済) USB 3.2 Gen2 読込速度 600MB/s ブラック エコパッケージ SSD-PST500U3BA/N 11,230円 （10％オフ） Amazonで見る PR PR

【Amazon.co.jp限定】バッファロー SSD 外付け 250GB 極小 コンパクト ポータブル PS5 / PS4 対応 (メーカー動作確認済) USB 3.2 Gen2 読込速度 600MB/s ブラック エコパッケージ SSD-PST250U3BA/N 8,080円 （10％オフ） Amazonで見る PR PR

挿したまま持ち運べる、IODATAの小指サイズの小型SSDが10％オフのタイムセール特価で登場！

IODATA 外付け SSD 超小型 512GB SlimSSD コンパクト 極小 ポータブル USB Type-C 編集 撮影 vlog スマホ 容量 Time Machine【iPhone/ iPad /Android/Windows/Mac/Chrome】日本メーカー SSPJ-UTC512/E 8,980円 （10％オフ） Amazonで見る PR PR

IODATA 外付け SSD 超小型 256GB SlimSSD コンパクト 極小 ポータブル USB Type-C 編集 撮影 vlog スマホ 容量 Time Machine【iPhone/ iPad /Android/Windows/Mac/Chrome】日本メーカー SSPJ-UTC256/E 5,380円 （10％オフ） Amazonで見る PR PR

ケーブルいらずで直接挿せるバッファローの1TB外付けSSD「SSD-PUT1.0U3-B/N」が14％オフ！

【Amazon.co.jp限定】バッファロー SSD 外付け 1.0TB 超小型 コンパクト ポータブル PS5/PS4対応(メーカー動作確認済) USB 3.2Gen1 ブラック SSD-PUT1.0U3-B/N 11,880円 （14％オフ） Amazonで見る PR PR

USBメモリサイズで持ち運びや収納にも便利。エレコムのスライド式外付けSSDがセール特価で勢揃い！

エレコム SSD 外付け 2TB USB 3.2(Gen2) 読込速度500MB/秒 アルミ筐体 スライド式 キャップレス 【PS5/PS4/ テレビ 録画 対応】 ブラック ESD-EMA2000GBK 17,980円 （9％オフ） Amazonで見る PR PR

エレコム SSD 外付け 1TB USB 3.2(Gen2) 読込速度500MB/秒 アルミ筐体 スライド式 キャップレス 【PS5/PS4/ テレビ 録画 対応】 ブラック ESD-EMA1000GBK 10,980円 （8％オフ） Amazonで見る PR PR

エレコム SSD 外付け 500GB USB 3.2(Gen2) 読込速度500MB/秒 アルミ筐体 スライド式 キャップレス 【PS5/PS4/ テレビ 録画 対応】 ブラック ESD-EMA0500GBK 5,980円 （14％オフ） Amazonで見る PR PR

エレコム SSD 外付け 250GB USB 3.2(Gen2) 読込速度500MB/秒 アルミ筐体 スライド式 キャップレス 【PS5/PS4/ テレビ 録画 対応】 ブラック ESD-EMA0250GBK 3,980円 （15％オフ） Amazonで見る PR PR

なお、上記の表示価格は2025年9月1日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

Source:「AmazonスマイルSALE」