ÅÚÅÄ¹¸Ç·¡¡¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¤Ï¡Ö¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¡ÖÊ¸¶ç¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÚÅÄ¹¸Ç·¤¬£³£±Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÅÚÅÄ¹¸Ç·¡¡ÆüÍËÆü¤Î¤Ø¤½¡×¤Ë½Ð±é¡£¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤ò¹ßÈÄ¤·¤¿à¿¿Áêá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤ÏÊ¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¡¦µÈÂ¼¿ò¡£¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¿·ÆââÃ°á¤¬µÈÂ¼¤Î½Ð¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¡×¡ÊÆü¥Æ¥ì·Ï¡Ë¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ÅÚÅÄ¤Ï¡Ö¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¢²¶¸«¤Æ¤Ê¤¤¤¹¤è¤Í¡£¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¢¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
¡¡µÈÂ¼¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¥¯¥Ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¹²¤Æ¤Æ¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¤¬¡¢ÅÚÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¡¢¥¯¥Ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤Ë¤Ù¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Ö£Æ£Á°ÜÀÒ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÅÚÅÄ¤Ï¡Ö¡Ø¥Ð¥¤¥¥ó¥°¡Ù¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤ªÂæ¾ì¤ÎÊý¤«¤éÀ¼¤«¤±¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¡Ø¹Ô¤¤Þ¤¹¡Ù¤Ä¤Ã¤Æ¡£Â¿Ê¬¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÁÇ¤Ãµ¤¤Ê¤¯±þ¤¸¤¿¡£
¡¡µÈÂ¼¤Ï¡ÖÂ´¶È¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤Ä¤À¤Ã¤¿¤ÈËÍ¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤·¤È¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡£¤³¤³¤Ç¥Ï¥ì¡¼¥·¥ç¥óµ¯¤³¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤Èº©´ê¤·¤¿¤¬¡¢ÅÚÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤Î¸å¤¹¤°¡¢¥ß¥Ã¥Ä¡¦¥Þ¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¤â¤¹¤°Â´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¤Í¡×¤È¤Ü¤½¤ê¡£
¡¡µÈÂ¼¤¬¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£Â´¶È¥Ö¡¼¥à¤È¤¤¤¦¤«¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ó¤Ä¤Ä»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢ÅÚÅÄ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¡¢ÈÖÁÈÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤È¤¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¸Æ¤ó¤À¤ó¤À¤±¤É¡¢¡Ø¤³¤¤¤Ä¤éÃë¡¢¹ç¤Ã¤Æ¤Í¤¨¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡££Ö£Ô£Ò¸«¤Æ¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢àÊ¸¶çá¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤ÈÇÔ°ø¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£