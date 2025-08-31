埼玉県の大野元裕知事がフジテレビ系「日曜報道 ＴＨＥ ＰＲＩＭＥ」に出演し、外務省にトルコ国籍者への短期滞在者ビザ免除を一時停止してほしいと求めたことについて語った。

埼玉県は東京、大阪についで外国人が多く、川口市民の２４年度の治安意識調査では４９％が治安が悪いと感じていることを取り上げた。

大野氏は「令和５年を境に多くの県民から不安の声が寄せられています」とし、「治安の不安に対処するために警察に対して治安措置を強化するよう求めたり。２２年ぶりに川口北警察署を新設する予算を組みました」と警察署を新設するほどであることを明かした。

大幅な警察官の人員拡充も求め、大野氏は「全体で４７６名の増員に対して埼玉県は１７５人。可能な限りやってきました」と語った。「わがまち防衛隊」という市民による自主的防犯活動も生まれたという。治安悪化の背景について大野氏は「蕨や戸田については難民申請を繰り返す外国人、特にトルコ人が多い。他の県で問題なくても埼玉で問題があるのはトルコ人全体の半分以上が特定活動というんですが、これは難民申請だけではないですがその方々が半分以上いる。ぜひ対処してほしい」と求めた。

大野氏はまた「入国のときにトルコ人はビザがいらない。これは国と国とでプラスだからやるという特別な措置です。これを他の国の国民と同じように査証をもらってください。査証経伺といって日本で一度判断する。スクリーニングをしないままずっと難民申請で入れますから。スクリーニングをやってください。トルコ人だけをターゲットにしているのではない。トルコ人が優遇されているので他の国民と同じようにしてほしいと、段階を踏んでやらせていただいている」と治安を回復したい意図を語った。