千葉vs甲府 スタメン発表
[8.30 J2第28節](フクアリ)
※19:00開始
主審:上村篤史
<出場メンバー>
[ジェフユナイテッド千葉]
先発
GK 19 ホセ・スアレス
DF 2 高橋壱晟
DF 24 鳥海晃司
DF 28 河野貴志
DF 67 日高大
MF 4 田口泰士
MF 6 エドゥアルド
MF 14 椿直起
MF 42 イサカ・ゼイン
FW 29 カルリーニョス・ジュニオ
FW 39 森海渡
控え
GK 23 鈴木椋大
DF 11 米倉恒貴
DF 13 鈴木大輔
DF 26 植田悠太
MF 10 横山暁之
MF 18 杉山直宏
MF 44 品田愛斗
FW 9 呉屋大翔
FW 99 デリキ
監督
小林慶行
[ヴァンフォーレ甲府]
先発
GK 1 河田晃兵
DF 3 孫大河
DF 21 ヘナト・アウグスト
DF 40 エドゥアルド・マンシャ
MF 6 小林岩魚
MF 7 荒木翔
MF 10 鳥海芳樹
MF 14 田中雄大
MF 16 林田滉也
MF 48 ヴァウ・ソアレス
FW 44 内藤大和
控え
GK 30 石川慧
DF 2 井上樹
DF 5 一瀬大寿
MF 11 熊倉弘達
MF 20 遠藤光
MF 26 佐藤和弘
FW 9 三平和司
FW 29 大島康樹
FW 77 マテウス・レイリア
監督
大塚真司
