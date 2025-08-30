加藤の速球をエスコンフィールドの最深部に運ぶ8号ソロ

■日本ハム ー 楽天（30日・エスコンフィールド）

衝撃の一発が生まれた。楽天のルーク・ボイト内野手が30日、エスコンフィールドで行われた日本ハム戦に「3番・一塁」で先発出場。初回にチームトップに立つ8号ソロを放った。センター最深部に運んだアーチに「ヤバすぎる」「神助っ人」と称賛の声が送られた。

ボイトは初回2死走者なしで第1打席を迎えると、カウント1-2から加藤貴之投手の高め直球を振り抜いた。打った瞬間に確信する一発でチームは先制。場内も騒然とした。「GAORA」で解説していた日本ハムOBの岩本勉氏は「一番深いところ。一番フェンスが高いところじゃないかなぁ」と驚いたほどの一発だった。

6月にチームに加入し、7月2日に1軍昇格。約2か月間しかプレーしていないが、8本塁打は早くもチームトップに浮上した。ボイトの衝撃弾にSNS上でも「この球場であの深いとこに届くのやば杉内」「エスコンのあそこまで飛ばすなんて……」「加入2か月弱で8号はやばいだろ」「エスコンの一番深いところに飛ばすのは凄いな」「来年もいて欲しい……神助っ人すぎる」と称賛の声が寄せられた。

ヤンキースなどで活躍したボイトは、メジャーで3度のシーズン20発超えを記録した大砲。コロナ禍による60試合の短縮シーズンだった2020年には22本でア・リーグ本塁打王に輝いた。日本野球にも徐々に適応し、試合前の時点で8月は打率.301、OPS.885と好成績を残している。（Full-Count編集部）