洗車系YouTuber・ゆとり所長が語る「安すぎて自分だったら間違いなく疑いますね」ACEMAGICノートPC徹底検証
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネルで人気の洗車系YouTuber・ゆとり所長が、「【コスパ最強？】ACEMAGICのRyzen7 5700U搭載ノートPC『LX15PRO』がAmazonで安すぎるけど実際どうなの！」と題した動画を公開した。今回の動画では、話題のコスパ重視ノートパソコン「ACEMAGIC LX15 Pro」を、Amazonでの実売価格5万7千円前後（実質5万4千円程度、価格変動・クーポン付きの場合もあり）で実際に購入し、本音でレビューしている。
冒頭、ゆとり所長は「あまりに安いので、自分だったら間違いなく疑いますね」と率直な心境を明かし、「見た目もチープで、中身も低スペックなんじゃないの？」と感じる人が多いのではと視聴者に語りかけた。しかし、実際はデザインのシンプルさ、軽量性、日本語キーボードカバー付属、16GBメモリ＆512GB SSDなど、基本スペックの高さをひとつひとつ丁寧に検証。「これだけの仕様で5万円台は普通に安いと思います」と太鼓判を押す。
一方で「ライトユーザー向け。要は、事務的なオフィスワーク向けで、重いゲームとか重い動画編集には向いてません」と明快に用途を限定。「ネットサーフィンやオフィス作業なら、快適にこなせる感じです」と実用面も説明した。
実際の起動速度やディスプレイの見やすさ、キーボードやタッチパッドの使用感にも言及。「手袋してても打ちにくいとは感じなかったし、タッチパッドもきちんと反応してくれる」としつつ「外部マウス推奨」と現実的なアドバイスも加えた。また、Wi-Fi6やBT5.2、豊富なインターフェースなど機能性の高さにも触れている。
カメラやマイク、スピーカーの性能については「決して高画質でも高性能でもないが、Web会議や動画視聴には困らないレベル」と率直な評価。「やっぱりね、シャリシャリな高音ばかり目立って、低音がほとんど聞こえない」と、音質にこだわるユーザーには外部スピーカーの使用を推奨した。
締めくくりでゆとり所長は「ゲーミングノートみたいに見えるが、ビジネス用途やネット検索・動画視聴目的なら非常に快適に使えます。そういう人にとっては『コスパ最強』だと思うので、気になる方はぜひチェックしてみてください」と述べ、視聴者に向けて明るく動画を締めた。
チャンネル情報
福島県のとある所長が運営する洗車チャンネルです。長らくゲーム実況してましたが、今は・車系「検証/素人目線/DIY」の動画を投稿しております。ゲーム系は、残っている動画は随時削除してサブチャンネルに上げ直していく予定です。投稿ペースは仕事しながらなので不定期です。