日産新型「軽ワゴン」に大反響！ 「目立つ！」「売れそう！」と好評に！ 斬新“スクエアボディ”採用に「キューブにしか見えない」の声も!? 新型「ルークス」何が変わった？

斬新“スクエアボディ”採用に「キューブにしか見えない」の声も!?

日産自動車は2025年8月22日、5年ぶりにフルモデルチェンジを果たした新型「ルークス」を先行公開しました。

競争が激化する軽スーパーハイトワゴン市場において、日産が「新しい軽のスタンダード」として自信を持って送り出すこの4代目ルークスは、デザインから安全性に至るまで大きく進化しています。

【画像】超カッコいい！ これが“キューブ”みたいな「新型ルークス」の新デザインです！（30枚以上）

どのようなモデルなのでしょうか。

デザイン一新した日産新型「ルークス」（ハイウェイスター）

新型ルークスの開発は、日産と三菱自動車の合弁会社NMKVのマネジメントのもと、日産が主導して行われました。

エクステリアは「かどまる四角」というユニークなデザインモチーフが特徴。ヘッドライトやホイールなど、随所に角を丸めた四角形を散りばめることで、視覚的な広がりとともに親しみやすく温かみのある印象を与えています。

また、日本の伝統建築である「唐破風」の優雅な曲線から着想を得た新しい2トーンカラーは、ボンネットを含むベルトラインから下を大胆に塗り分ける日産初の試みで、強い個性を演出します。

インテリアは、自宅のリビングのような心地よい空間を目指して設計されました。「縁側」や「ハンモック」からインスピレーションを得ることで、実際の寸法以上の開放感を実現しています。

インパネには、軽自動車として初採用となる12.3インチの大型統合型インターフェースディスプレイを搭載し、クラスを超えた先進性と上質さを感じさせます。

室内空間は大幅に拡大され、室内長は先代比で115mm増のクラストップとなる2315mmを確保。後席の膝周り空間もクラストップの795mmに達し、大人がゆったりと足を組めるほどの余裕を生み出しました。

荷室もクラストップの最大長675mmを誇り、大型スーツケースを4個積んでも大人4人が快適に乗車できる優れたパッケージングを実現しています。

使い勝手と快適性も徹底的に追求されました。開口幅650mmの後席スライドドアには大型の乗降用グリップを備え、乗り降りをスムーズにサポートします。

後席シートは最大320mmのロングスライドが可能で、運転席や荷室側から簡単に操作できます。

シートには肌触りの良いメランジ生地を採用し、後席には振動吸収性に優れた高密度ウレタンを使用するなど、長距離移動でも疲れにくい工夫が施されています。

また、燃費性能と静粛性を向上させたエンジンに加え、遮音材や吸音材を効果的に配置することで、高速走行時でも会話が弾む静かな室内環境を提供します。

安全性能は最新の運転支援システムを投入し、大幅に進化。「インテリジェント アラウンドビューモニター」には、車体下を透かして見る軽自動車初の「インビジブルフードビュー」など3つの新機能が追加されました。

加えて、交差点での衝突回避支援機能が強化された「インテリジェント エマージェンシーブレーキ」や、軽自動車初となる車線変更時の衝突防止を支援する「インテリジェント BSI」などを搭載し、軽自動車として最高レベルの安全性を実現しています。

コネクティビティ機能も強化され、Google搭載のインフォテインメントシステムや、遠隔で車両周辺を確認できる新サービスに対応するなど、より安心で快適なカーライフをサポートします。

全方位で進化した新型ルークスについて、ネット上でさまざまな反響が寄せられました。

「新鮮で目立つし使い勝手も良さそう！」「これなら売れそうな気がします」「やっとこのクラスのど真ん中にぶち込んで来たって感じだね」「安全機能など素晴らしいと思います」など、早くも好評となっているようです。

さらに、「かつてのキューブを彷彿とさせるデザインですね」「往年のキューブ（Z11系）をオマージュした？」「キューブにしか見えない！」など、かつて、スクエアなボディで人気を博した日産のコンパクトカー「キューブ」と似ているという意見が見受けられます。

また、「軽自動車のキューブを作れば売れそう」「普通にキューブを出せばいいのに」など、今でもキューブの復活を求める声もあがりました。

※ ※ ※

新型ルークスは2025年秋頃の発売が予定されており、価格は160万円台からとなる見込みです。