この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フードデリバリー大手「menu（メニュー）」が2025年8月28日、配達員向けランク制度の改善を発表した。デリバリー配達員として活動するレクター氏は、自身のYouTubeチャンネルで「menuが深刻な配達員不足？ランク制度改善も他社デリバリーには及ばずか」と題し、同発表についての率直な見解を語った。



レクター氏によれば、今回の制度改善発表の背景は「結構深刻な配達員不足に陥ってるから、ランク制度を改善して配達員を増やそうっていうそういう意図が見られる」と指摘。ただし、実際の改善内容を確認した上で「内容を見るとちょっと微妙だなというのが正直な感想」と本音を明かした。



具体的な変更点としては、まずCランク配達員でも報酬ボーナスが得られるよう倍率が変更されたが、「これはボーナスとしてはかなり低い」と評価。「これが理由で（配達員が）戻ってくるかって言われたら、まあ、戻ってこないかな」と他社デリバリーと比較しつつ冷静に展望を述べた。



また、配達ごとの経験値や初回配達時のポイント、グッド評価（高評価）獲得時のポイント付与も引き上げられるなど、「（Sランクまで行けば）結構稼げる人は稼げるのかな」と一定の評価。一方で「専業であれば行けることは行けるとは思うんですけども」「やっぱ直接報酬もらえた方がいい」と、自らの副業スタイルからはランク制の恩恵は薄いとした。



さらに「やっぱり直接報酬が欲しいなっていうのはありますよね」と述べ、「他社デリバリー見ると、Uber Eatsであればクエストがあって、出前館は高単価」と、競合サービスとの違いも指摘。menu独自のメリットも「正直ちょっとね、薄いですよね」と厳しく斬る場面も。「注文者を増やさないと、いくら配達員を増やしても意味がない」と、根本的な課題にも触れた。



「9月末にもランクアップ制度に関する特大変更を予定しております」と運営サイドが予告している点については、「基本報酬の倍率か、必要経験値のダウンくらいやってくれないと、私は特大変更とは思えない」と辛口。「9月末どういう発表があるかっていうのは期待したい」と今後の動きに注目した。



動画の最後は「menuよくやってますよとか、報酬は意外と美味しいですよとか、全然やってませんとか何かあれば、ぜひ、コメント欄に書いていただけたら」と呼びかけ、「フードデリバリーに関する動画は随時発信していくので、チャンネル登録もお願いします」と締めくくった。