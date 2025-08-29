カランカラン！ 小気味いい氷の音とともに「ウイスキーが、お好きでしょ」の曲が流れ、憧れのバー女店主とハイボールを一杯……。サントリーウイスキー「角瓶」のCMは毎回、名作と名高い。

【ランキングを見る】ハイボールCM女優、お好きでしょ？ 現役店主の蒼井優・何位にランクインするか必見！ランキング外の女優の名も

そのCMの“マドンナ”店主役を10年間務めた井川遥（49）が卒業、7月21日から新店主役を蒼井優（39）がつとめている。だが10年の月日は“角ハイボール＝井川”のイメージを強固なものにしてしまったようで……《蒼井優と染谷将太に替わって、大学生バイトと常連の学生にしか見えない》《井川遥のバージョン好きだったなぁ》《蒼井優は違和感しかない》など、ネットでは手厳しい意見が噴出している。

角ハイボールの“4代目店主”に《色気が足りない》の辛辣コメントが

はたして男性が求める、“心のハイボールマドンナ”は誰か…？ 30代から60代の現役世代、癒やされたいサラリーマン400人に大調査。ぜひハイボール片手に楽しんでほしい。

＊＊＊

まず10位にランクインしたのは、サントリー「ジムビームハイボール」のCMに出演中の鳴海唯（27）。

香取慎吾ら「JIM友」と、博多屋台などで明るく楽しく飲む姿が印象的だ。NHK連続テレビ小説「あんぱん」の小田琴子役としても活躍する鳴海には「昔から好き」（愛知県・49歳）、「元気で飲みっぷりがいい」（山梨県・45歳）など、20代のフレッシュなマドンナを期待する声が。

9位は同じくジムビームハイボールのCMで、クールな美女っぷりを披露したタレントのローラ（35）に4票が入った。

「初期CMのキラキラドレス姿にやられた」（神奈川県・41歳）、「“ジムビームハイボール缶、だぜっ”のセリフが印象に残った」（東京都・50歳）……同棲カップルの可愛い彼女設定やゴージャスな姿など、2014年から2021年ごろまで長きにわたってジムハイの顔となった彼女の“七変化”が忘れられない!?

8位は今年5月に不倫疑惑で2代目イメージキャラクターをつとめた「トリスハイボール」のCMが打ち切りとなった女優・永野芽以（25）が7票を獲得。いまや幻のCMということで、もう一度見たい声があがるのだろうか。

「可愛さと上品さがあった」（埼玉県・31歳）、「外見がいいから」（神奈川県・45歳）とするほか、「不倫しても何とも思っていない図太さがあるから」（東京都・36歳）、「ある意味、話題になるから」（愛知県・58歳）などの意見もあり、“疑惑を逆手にとった新マドンナ”像を作り上げてくれるかも!? 今回のランキングでは最年少のマドンナなので、いつか禊ぎを終えた暁には、しっとりとした“ワケアリ風”女店主になっていただきたい。

そしてなんと7位に、現在の角ハイボールCMマドンナ・蒼井優（40）の名があがった。「子供っぽすぎて色気が足りない」（茨城県・43歳）という辛口コメントもあり、現役マドンナにしては少し低めの順位かと思われたが……。

「こんなお店があったら行ってみたいと思った」（東京都・49歳）、「最初は合わないと思っていたが、とても良い印象でした」（神奈川県・65歳）、「CM見て合ってると思ったので」（京都府・59歳）……ふたを開けると、その評価は上々そうだ。現在放送中のものでは俳優の染谷将太が一見客として登場。おなじみのCMソングを歌手の野田洋次郎が歌唱し、小林聡美とともに常連客役にも挑戦するなど見どころがいっぱい。角ハイボールCMファンの新店主に慣れるまで頑張ってほしい。

2代目マドンナ、朝ドラヒロインは

6位には、7位・蒼井優の“先輩”がランクイン。2007年から2011年まで角ハイCM“2代目”マドンナをつとめた菅野美穂（48）が18票を獲得した。

「癒やし系だから似合います」（島根県・39歳）、「色気と可愛さ」（埼玉県・38歳）、「落ちついて飲めそうな雰囲気で好みに合っていたので」（東京都・34歳）など、30代からの人気が高かった菅野は、メーカー側のコンセプト《ターゲットとなる30〜40代の男性が、もう一度憧れを抱ける女性》（サントリー公式ホームページより）に大ハマりした人材と言えるかもしれない。8月22日で48歳を迎え、いよいよ世の年下男子を魅了するキャラになってほしい。

次なる5位は今田美桜（28）。2022年から「キリンウイスキー陸」で博多弁を披露するなどプライベート感あふれるキュートな姿を見せている。

「溌剌とした雰囲気がハイボールの爽やかさにマッチしている」（東京都・39歳）、「可愛い、元気、明るい」（大阪府・40歳）、「イマドキの女の子という感じ」（宮城県・49歳）など、“しっとり色気があって憧れるバーの女店主”ではなく“明るく元気に一緒に飲んでくれる女の子”という位置づけを感じさせる。

ほかに「いま一番勢いのある女優さん。さわやかでいい」（千葉県・63歳）など、NHK連続テレビ小説「あんぱん」で主人公・のぶ役を演じる今田へのエールのような声も。自身のインスタグラムでもこたつで陸ハイボールを飲む姿を投稿。リアルにハイボールが好きだということを伝えており呑兵衛には好感度が高そうだ。

年齢もポイントか

「大人のかわいいお酒好きの女性の役柄に合致しているから」（大阪府・61歳）とオジサマ世代の心をくすぐったのは田中みな実（38）。22票を獲得し4位に。田中は2023年からサントリー「こだわり酒場のタコハイ」に出演している。

令和の38歳はオトナすぎず、若すぎず、まさに“女ざかり”と言いたくなる年頃。「さわやかな味わいを表情で見せて、おいしそうに感じさせてくれる演技だから一番飲みたくなる」（福岡県・36歳）などという同世代男子はもちろん、「場末のスナックにいそう」（東京都・44歳）、「呑兵衛なイメージ」（北海道・46歳）、「わざとらしいからいい」（愛知県・59歳）など、全世代に共通する思いは“一緒に飲みたい”というものだろうか。オール現役世代にモテを無双している田中みな実38歳、おそるべし。

そんな田中の上をいくのが、同世代の吉高由里子（37）。43票を獲得し3位になった。

吉高といえばサントリー「トリスハイボール」のCMを2010年から15年間つとめたイメージが大きい。ドリフ大爆笑の曲に「ト、ト、トリスのハイボール」とあてて歌う陽気なCMは、吉高の明るい呑兵衛の魅力を最大限に引き出していた。

「かわいすぎて一緒に飲みたくなるから」（北海道・60歳）、「見ているだけで明るい気持ちになれる」（広島県・53歳）、「サバサバキャラが一番良い」（兵庫県・37歳）と、“明るく楽しく一緒に飲みたい”派が吉高票を盛り上げた。「アルコールは、ストレス発散して気持ちを明るくするために飲んでいるので、吉高由里子の明るいCMが合う」（千葉県・45歳）という意見が、すべて物語ってくれた。

さらに「モノマネ芸人の影響もあってか、昔からハイボールのCMは吉高由里子さんのイメージ」（埼玉県・37歳）、「日常生活でもハイボールを飲んでいるようなので」（千葉県・41歳）、「お酒に強いイメージがあるため」（東京都・49歳）、「お酒のCMといったら吉高」（広島県・56歳）、「ハイボールのように明るく気安い人」（兵庫県・39歳）など、もはや「お酒、ハイボール＝吉高由里子」というイメージができあがっている。

圧勝ツートップ、お好きでしょ

2007年に角ハイボールのCMに登場、不調だったハイボール市場を復活させたのが2位の小雪（48）。47票を獲得している。このCMの効果で2009年には「ハイボール」がヒット番付にもノミネートされたという伝説のCMだ。

「しっとりした色香がお酒にあう」（埼玉県・60歳）、「CMの雰囲気とお店の雰囲気にあっているから、復活してほしい」（岩手県・58歳）……わずか4年、およそ15年前に放送されたCMとしてはファンが根強い。「初代だから」（大阪府・38歳）というリスペクトの声が30代から上がってしまうのも、当時、このCMが世間に与えたインパクトがいかに大きかったかを示しているようだ。

そして71票を獲得した1位は、2014年から同CMの3代目店主を引き継ぎ、11年CMの顔を務めた井川遥（49）。

「歴代の内、いちばん一緒に飲みたいと思ったから」（沖縄県・63歳）、「井川遥一択でしょ。彼女のCMを見ると本当に角ハイボールが飲みたくなった。他の女優だとママ役が嘘臭くて、飲む気が失せる」（富山県・62歳）、「一番記憶に残っているから」（千葉県・48歳）、「はまり役なのになぜ交代なんだろう」（千葉県・56歳）、「美人で雰囲気があって角ハイを出すバーにぴったり」（東京都・59歳）、「口元が色っぽいのでハイボールに合う」（神奈川県・47歳）などなど……コメント欄が《大人で色っぽい》《ママが似あう》《上品な感じ》という賛辞であふれかえった。

結果、“先代店主”の復活を望む声が多い結果となった今回のアンケート。愛され店主、11年もの長きにわたるおつとめ、本当にご苦労様でした……！

デイリー新潮編集部