’22年に第１子となる女児を出産蒼井優（40）が‛08年に主演を務めた『おせん』（日本テレビ系）以来、約18年ぶりに民放地上波の連続ドラマで主演するのではないかと、業界内で話題になっている。現在、中村倫也（39）が主演する『DREAM STAGE』が放送されているTBS金曜ドラマ枠の７月期で、蒼井の主演に向けた調整が進められているという。蒼井は’19年６月にお笑いコンビ『南海キャンディーズ』山里亮太（48）と結婚し、’2