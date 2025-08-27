東京にいながら北海道気分を味わえる！グランドニッコー東京 台場で「北海道フェア」が9月5日より開催
「東京を楽しむ 東京をくつろぐ」ひとときを提供するグランドニッコー東京 台場は、緑と光が溢れる開放的なブッフェレストラン「GARDEN DINING」で、「北海道フェア」を2025年9月5日(金)〜11月30日(日)の期間限定で開催する。昨年も開催され好評だった同フェアが、今年はさらに内容を充実させて登場する。
【写真】北海道の魅力的な品々が勢ぞろい
■食の宝庫・北海道の旬の味覚を堪能
“食の宝庫”と呼ばれる北の大地が育んだ旬の味覚をふんだんに使った、多彩なメニューがそろう今回のフェア。シェフが目の前で切り分ける「とかちポロシリ和牛」や「道産交雑牛」のローストビーフ、濃厚な「札幌焼き味噌」と澄んだ旨みの「函館塩味」の2種類から選べるラーメンコーナーなど、北海道ならではの食の魅力を堪能できる。
さらに、ラム肉をやわらかい食感に仕上げた「ジンギスカン」や、ソウルフードの「ザンギ」や「いももち」などご当地ならではの味覚も豊富に用意されている。お好みで具材を選べる丼コーナーでは、イクラやサーモン、羅臼イカソーメンを使った海鮮丼や、十勝ホエーポークの豚丼を自由にアレンジして楽しめる。
デザートには、かぼちゃのプリンやハスカップのゼリーなど、北海道らしいスイーツが取りそろえられている。北海道の豊かな自然の恵みと旬の味わいを、心ゆくまで満喫できるだろう。
■担当者に聞く！『北海道フェア』の魅力
――「北海道フェア」開催の意図や狙い、目的、ターゲットなどについて教えてください。
GARDEN DININGでは、季節ごとにさまざまな食の魅力をお届けしております。今回は”食の宝庫”と呼ばれる北海道をテーマに選びました。雄大な自然が育む山の幸・海の幸をホテルならではのクオリティで楽しんでいただくことが狙いです。カップルからファミリーまで、首都圏に在住のお客様はもちろん、旅行や出張で訪れる方にも「東京にいながら北海道気分を味わえる」体験を提供します。
――実施に向けて苦労した点などあれば、それをどうクリアしたかとあわせて教えてください。
より「北海道」感を出すことに注力しました。本年の「北海道フェア」は、昨年よりもメニュー内容をブラッシュアップし、ご自身で作るラーメンや海鮮丼、豚丼など選べるメニューが増えました。体験型に進化したことで、より満足感がアップしたと考えています。
――中でもイチオシの一品があれば教えてください。
ディナーで提供する「とかちポロシリ和牛もも肉のローストビーフ」はぜひ召し上がっていただきたい一品です。きめ細かくしまりのある肉質で、脂の旨味がありつつもさっぱりとした味わいが特徴です。お好みでご用意しているコンディメントとともにお楽しみください。
――「お好みで具材を選べる丼コーナー」とございますが、具材であるお刺身の新鮮さやおいしさがわかるエピソードはございますか？
シェフが厳選した北海道産の海鮮にこだわり、より満足感の出るよう食材は大きめにカットして提供します。お好きなだけ盛り付けてお召し上がりください。
――最後に一言お願いします！
北海道の大地や海の恵みを感じていただけるよう、心を込めてご用意いたしました。秋のおでかけやご家族での食事、特別なひとときに、東京にいながら北海道気分を味わえる贅沢な時間を皆様にお届けします。
■GARDEN DINING「北海道フェア」概要
メニュー内容(一部抜粋)：
・北海道ラーメンコーナー(札幌焼き味噌／函館塩味)
・道産交雑牛もも肉のローストビーフ(ランチ限定)
・とかちポロシリ和牛もも肉のローストビーフ(ディナー限定)
・道産ニシンとオレンジのマリネ 生ハム・ルッコラ添え
・知床秋鮭のポアレと紅ズワイガニの石狩鍋スタイル
・かみふらのポーク肩ロースの低温ロースト
・醗酵ハスカップソースと温野菜
・ラム肉と野菜のジンギスカン
・北海道名物ザンギ＆いももち(ディナー限定ホタテフライ)
・選べる丼コーナー
・海鮮丼(イクラ・サーモン・羅臼イカソーメン)
・豚丼(十勝ホエーポーク)
・北海道産かぼちゃプリン
・オホーツク塩キャラメルケーキ
・ハスカップのゼリー
期間：2025年9月5日(金)〜11月30日(日)
提供場所：GARDEN DINING(1階)
提供時間：
ランチ(金・土・日・祝日)11時30分〜14時30分
ディナー(金・日・祝日)17時30分〜20時30分
ディナー(土)17時30分〜21時00分
料金：
ランチブッフェ 平日5800円 土・日・祝日7300円
ディナーブッフェ 平日7800円 土・日・祝日8800円
※シニア料金、お子様料金の設定がある。
予約・問い合わせ：
電話：03-5500-4550(レストラン総合案内)
受付時間：10時〜18時
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】北海道の魅力的な品々が勢ぞろい
■食の宝庫・北海道の旬の味覚を堪能
さらに、ラム肉をやわらかい食感に仕上げた「ジンギスカン」や、ソウルフードの「ザンギ」や「いももち」などご当地ならではの味覚も豊富に用意されている。お好みで具材を選べる丼コーナーでは、イクラやサーモン、羅臼イカソーメンを使った海鮮丼や、十勝ホエーポークの豚丼を自由にアレンジして楽しめる。
デザートには、かぼちゃのプリンやハスカップのゼリーなど、北海道らしいスイーツが取りそろえられている。北海道の豊かな自然の恵みと旬の味わいを、心ゆくまで満喫できるだろう。
■担当者に聞く！『北海道フェア』の魅力
――「北海道フェア」開催の意図や狙い、目的、ターゲットなどについて教えてください。
GARDEN DININGでは、季節ごとにさまざまな食の魅力をお届けしております。今回は”食の宝庫”と呼ばれる北海道をテーマに選びました。雄大な自然が育む山の幸・海の幸をホテルならではのクオリティで楽しんでいただくことが狙いです。カップルからファミリーまで、首都圏に在住のお客様はもちろん、旅行や出張で訪れる方にも「東京にいながら北海道気分を味わえる」体験を提供します。
――実施に向けて苦労した点などあれば、それをどうクリアしたかとあわせて教えてください。
より「北海道」感を出すことに注力しました。本年の「北海道フェア」は、昨年よりもメニュー内容をブラッシュアップし、ご自身で作るラーメンや海鮮丼、豚丼など選べるメニューが増えました。体験型に進化したことで、より満足感がアップしたと考えています。
――中でもイチオシの一品があれば教えてください。
ディナーで提供する「とかちポロシリ和牛もも肉のローストビーフ」はぜひ召し上がっていただきたい一品です。きめ細かくしまりのある肉質で、脂の旨味がありつつもさっぱりとした味わいが特徴です。お好みでご用意しているコンディメントとともにお楽しみください。
――「お好みで具材を選べる丼コーナー」とございますが、具材であるお刺身の新鮮さやおいしさがわかるエピソードはございますか？
シェフが厳選した北海道産の海鮮にこだわり、より満足感の出るよう食材は大きめにカットして提供します。お好きなだけ盛り付けてお召し上がりください。
――最後に一言お願いします！
北海道の大地や海の恵みを感じていただけるよう、心を込めてご用意いたしました。秋のおでかけやご家族での食事、特別なひとときに、東京にいながら北海道気分を味わえる贅沢な時間を皆様にお届けします。
■GARDEN DINING「北海道フェア」概要
メニュー内容(一部抜粋)：
・北海道ラーメンコーナー(札幌焼き味噌／函館塩味)
・道産交雑牛もも肉のローストビーフ(ランチ限定)
・とかちポロシリ和牛もも肉のローストビーフ(ディナー限定)
・道産ニシンとオレンジのマリネ 生ハム・ルッコラ添え
・知床秋鮭のポアレと紅ズワイガニの石狩鍋スタイル
・かみふらのポーク肩ロースの低温ロースト
・醗酵ハスカップソースと温野菜
・ラム肉と野菜のジンギスカン
・北海道名物ザンギ＆いももち(ディナー限定ホタテフライ)
・選べる丼コーナー
・海鮮丼(イクラ・サーモン・羅臼イカソーメン)
・豚丼(十勝ホエーポーク)
・北海道産かぼちゃプリン
・オホーツク塩キャラメルケーキ
・ハスカップのゼリー
期間：2025年9月5日(金)〜11月30日(日)
提供場所：GARDEN DINING(1階)
提供時間：
ランチ(金・土・日・祝日)11時30分〜14時30分
ディナー(金・日・祝日)17時30分〜20時30分
ディナー(土)17時30分〜21時00分
料金：
ランチブッフェ 平日5800円 土・日・祝日7300円
ディナーブッフェ 平日7800円 土・日・祝日8800円
※シニア料金、お子様料金の設定がある。
予約・問い合わせ：
電話：03-5500-4550(レストラン総合案内)
受付時間：10時〜18時
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。