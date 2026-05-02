「得意料理は何」と聞く男性が地雷？聞かれてイラつく女性が地雷？プロの見方は
これまで3000人以上の男女の相談に乗ってきた、恋愛・婚活アドバイザーの菊乃です。髪もボサボサで化粧もしない“完全なる非モテ”から脱出した経験を活かし、多くの方々の「もったいない」をご指摘してきました。誰も言ってくれない「恋愛に役立つリアルな情報」をお伝えします。
今回は、SNSで話題になった「得意料理は何？」という質問についてです。
◆ただの雑談かもしれないけれど
ある男性はマッチングアプリで会った女性から「どこの大学?」と聞かれたそう。学歴で品定めされている気がして、相手女性のことを断りました。「どこ」というのは場所のことかもしれないし、実際はどんなつもりで尋ねたのかは分からないのですが、婚活サービスで会った相手だと、品定めされたように受け取られやすいです。
10日ほど前に、婚活男性のSNSで「得意料理を聞かれたぐらいでイラつく女性は他にどんだけ地雷が埋まっているか分からない」という投稿が話題になりました。
たしかに、得意料理を尋ねた男性は雑談のつもりで聞いただけかもしれません（この男性は料理好きのようです）。
◆「家事を丸投げしそうな男性」をかぎわける女性たち
一方で、「得意料理を聞く男性のほうが地雷だ」という反論も寄せられていました。
最近の傾向として、結婚後に家事育児を丸投げしそうな男性を避ける女性は増えています。共働きがスタンダードな時代において、仕事もしているのに家事負担が増える男性との生活は嫌でしょう。
とはいえ、女性たちが面と向かって男性に「結婚したら家事や育児はやりますか？」と質問することは珍しいでしょう。だから言動の中から、「家事は女性の役割、と思っていそうかどうか」を感じ取るのです。男性から得意料理を尋ねられたら、家事力を審査されているように感じて不機嫌になる女性もいるでしょう。
不機嫌にならない女性もたくさんいるとは思うのですが、今の時代だとちょっと配慮が足りない質問かもしれません。
◆食べ物の話はいいけど、料理の話は盛り上がらない
以前、私のところに相談にみえた美香さん（仮名・32歳／管理栄養士）は医療機関で働いています。昔から食べることが好きで資格を取得しました。プロフィールに「料理好き」とも書いているため、婚活で会った男性から鉄板で「得意料理は何ですか?」と質問されるのだそう。
「この質問ってなんて答えたらいいか分からないです。別に残っているもので適当に作るから、料理名もないんですよね。前に『旬のものを使って作ることが多い』と言ったら、相手は『へ〜』って薄い反応でした。
私は『野菜炒め』と答えてますけど、そこから会話が広がらないんです。私も相手に『料理しますか?』って質問したら、『あんまりしない』って返されて終わることも多いし……何のための質問なんでしょうか」
美香さんが何のため？ と思うのも、もっともです。その男性は多分、いま何が旬なのかも分からず、「へ〜」で終わったのでしょう。料理の知見がないのならば、触れなければよいのに。
男性側の心理は、以下のようなものだと予想します。
「事前にプロフィールを読んで、何か質問して間をもたせなきゃ。食べる事が好きで管理栄養士になったんだ。料理が趣味なんだ。じゃあ、得意料理を聞いてみようかな」
おそらくこの程度ではないでしょうか。
◆話題に困るプロフィールにも問題が……
美香さんの場合、プロフィールを大幅に修正しました。
もとの自己紹介文は「趣味はカフェ巡りと料理、学生時代は吹奏楽部」といったことが書いてありました。カフェ巡りは女性に多い趣味で、吹奏楽部も一般的には女子が多いので、このままだと男性はどんな会話をしたらいいか迷うのです。
今回は、SNSで話題になった「得意料理は何？」という質問についてです。
◆ただの雑談かもしれないけれど
10日ほど前に、婚活男性のSNSで「得意料理を聞かれたぐらいでイラつく女性は他にどんだけ地雷が埋まっているか分からない」という投稿が話題になりました。
たしかに、得意料理を尋ねた男性は雑談のつもりで聞いただけかもしれません（この男性は料理好きのようです）。
◆「家事を丸投げしそうな男性」をかぎわける女性たち
一方で、「得意料理を聞く男性のほうが地雷だ」という反論も寄せられていました。
最近の傾向として、結婚後に家事育児を丸投げしそうな男性を避ける女性は増えています。共働きがスタンダードな時代において、仕事もしているのに家事負担が増える男性との生活は嫌でしょう。
とはいえ、女性たちが面と向かって男性に「結婚したら家事や育児はやりますか？」と質問することは珍しいでしょう。だから言動の中から、「家事は女性の役割、と思っていそうかどうか」を感じ取るのです。男性から得意料理を尋ねられたら、家事力を審査されているように感じて不機嫌になる女性もいるでしょう。
不機嫌にならない女性もたくさんいるとは思うのですが、今の時代だとちょっと配慮が足りない質問かもしれません。
◆食べ物の話はいいけど、料理の話は盛り上がらない
以前、私のところに相談にみえた美香さん（仮名・32歳／管理栄養士）は医療機関で働いています。昔から食べることが好きで資格を取得しました。プロフィールに「料理好き」とも書いているため、婚活で会った男性から鉄板で「得意料理は何ですか?」と質問されるのだそう。
「この質問ってなんて答えたらいいか分からないです。別に残っているもので適当に作るから、料理名もないんですよね。前に『旬のものを使って作ることが多い』と言ったら、相手は『へ〜』って薄い反応でした。
私は『野菜炒め』と答えてますけど、そこから会話が広がらないんです。私も相手に『料理しますか?』って質問したら、『あんまりしない』って返されて終わることも多いし……何のための質問なんでしょうか」
美香さんが何のため？ と思うのも、もっともです。その男性は多分、いま何が旬なのかも分からず、「へ〜」で終わったのでしょう。料理の知見がないのならば、触れなければよいのに。
男性側の心理は、以下のようなものだと予想します。
「事前にプロフィールを読んで、何か質問して間をもたせなきゃ。食べる事が好きで管理栄養士になったんだ。料理が趣味なんだ。じゃあ、得意料理を聞いてみようかな」
おそらくこの程度ではないでしょうか。
◆話題に困るプロフィールにも問題が……
美香さんの場合、プロフィールを大幅に修正しました。
もとの自己紹介文は「趣味はカフェ巡りと料理、学生時代は吹奏楽部」といったことが書いてありました。カフェ巡りは女性に多い趣味で、吹奏楽部も一般的には女子が多いので、このままだと男性はどんな会話をしたらいいか迷うのです。