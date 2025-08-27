町田vs鹿島 スタメン発表
[8.27 天皇杯準々決勝](Gスタ)
※18:30開始
主審:荒木友輔
副審:聳城巧、船橋昭次
<出場メンバー>
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 19 中山雄太
DF 26 林幸多郎
MF 7 相馬勇紀
MF 11 増山朝陽
MF 16 前寛之
MF 18 下田北斗
FW 9 藤尾翔太
FW 10 ナ・サンホ
控え
GK 13 守田達弥
DF 77 奈良坂巧
MF 23 白崎凌兵
MF 8 仙頭啓矢
FW 15 ミッチェル・デューク
FW 20 西村拓真
FW 22 沼田駿也
FW 49 桑山侃士
FW 90 オ・セフン
監督
黒田剛
[鹿島アントラーズ]
先発
GK 1 早川友基
DF 3 キム・テヒョン
DF 7 小川諒也
DF 22 濃野公人
DF 55 植田直通
MF 13 知念慶
MF 20 舩橋佑
MF 25 小池龍太
MF 77 チャヴリッチ
FW 11 田川亨介
FW 40 鈴木優磨
控え
GK 29 梶川裕嗣
DF 23 津久井佳祐
MF 10 柴崎岳
MF 14 樋口雄太
MF 17 ターレス・ブレーネル
MF 27 松村優太
MF 28 溝口修平
MF 6 三竿健斗
FW 9 レオ・セアラ
監督
鬼木達
