お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾（42）が、8月24日放送のABEMA婚活ドキュメンタリー『GIRL or LADYシーズン2』に出演。昨年結婚した妻の年齢が27歳であることを初めて明かし、ネット上で大きな話題となっている。

同番組は、結婚願望を持つ20代女性“ガール”と30代女性“レディ”8人が、2週間の共同生活を通じて理想のパートナーを探す婚活リアリティショー。MCには、前シーズンから続投のアンミカ（53）と若槻千夏（41）に加え、藤森と女優の平祐奈（26）が新たに参加している。

この日の放送では、平が「今年27になる歳なんですけど、結婚ラッシュです。周りが」と語った場面で、藤森が「うちの妻と同い年」とさらりと告白。これまで妻の年齢を明かしてこなかったこともあり、スタジオには驚きの声が広がった。

これに対し、若槻が番組のコンセプトに絡めて「ガールと結婚してるんですか？」と笑いながらツッコむと、藤森は「私ね、ガールと結婚してるんですよ」と照れ笑いを浮かべていた。

この一言をきっかけに、ネット上では藤森の妻が、以前から噂されていた元タレント・Aさんではないかという説が再燃している。

《確定じゃん》

《ほぼ確定だったけど、やっぱり》

《彼女のプロフィール調べてみたら、27歳だった！ほぼ100％この人じゃん》

「Aさんは現在27歳で、以前グラビア系の芸能事務所に所属しており、恋愛リアリティショーに出演するなどの芸能活動をおこなっていました。事務所退所後はヨガのインストラクターやジムのトレーナーとして活動していたそうです。

藤森さんは結婚相手を“一般女性”として詳細を伏せていましたが、これらの特徴が藤森さんが語っていたお相手の情報と一致。また、藤森さんのSNSにAさんの飼っているペットと酷似した犬の写真が投稿されたこともありました。さらにAさんが結婚のタイミングでInstagramを削除したことで、疑惑が深まった形です」（芸能ライター）

藤森とAさんといえば、昨年11月の“花束匂わせ事件”が記憶に新しい。

「藤森さんが『サンデー・ジャポン』（TBS系）出演時に子どもの誕生祝いとして受け取った花束と、AさんのInstagramに投稿された花束の写真が酷似していたため、《匂わせか？》と話題になりました。

ただ、実は今年2月、藤森さんは自身のYouTubeチャンネルでこの“匂わせ疑惑”の真相を明かしています。この動画には、奥様がカメラマンとして撮影に参加し、声のみ出演しました。

藤森さんは花束の件がネットニュースに取り上げられたことに触れ、『匂わせじゃなく、私のミス』と告白。番組からの贈り物だとは言わずに奥様に花束を渡したところ、花が好きな奥様は、『SNSにあげていい？』と確認したうえで写真を投稿したのだとか。その後、藤森さん自身も特に深く考えずに同じ花束の写真をアップしてしまったそうです。

この動画で、藤森さんは奥様と同じ花束の写真を投稿したこと自体は否定していなかったため、事実上Aさんとの関係を認めたと受け止められました」（前出・芸能ライター）

お相手はあくまで“一般女性”とされているが、今回の年齢初告白によって、ファンの間では点と点が繋がったようだ。