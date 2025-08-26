ÂçÃ«¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç¡Ö¼Â¼Á»Ë¾å½é¡×¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤»þÂå¡×¤ËÆÍÆþ¡¡²áµî2ÅÙ¤À¤±¤ÎÎÌ»º¥â¡¼¥É¤¬¾×·âÅª
ÂçÃ«¤¬45¹æ
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ë8-2¤Ç¾¡Íø¡£¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï9²ó¤Ë45¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼»Ë¾å3ÅÙÌÜ¤Î¥ì¥¢¤Ê»ö¾Ý¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤ÈÊÆ¥Ç¡¼¥¿²ñ¼Ò¤¬¾Ò²ð¡£ÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¤â¶ÄÅ·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï9²ó¡¢¾¾°æÍµ¼ù¤«¤é±¦ÍãÀÊ¤ØÂÇµåÂ®ÅÙ108.9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó175¥¥í¡Ë¡¢Èôµ÷Î¥409¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó124.7¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Î°ìÈ¯¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç45¹æ¡£¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤ËÊÂ¤Ó¡¢¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£À¸´Ô¸å¡¢µÒÀÊ¤«¤éÌî¼¡¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ëÄÁ¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¥á¥¸¥ã¡¼¤ÇºÇ¤âËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï49È¯¤Î¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼¡Ê¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ë¡£45ËÜ°Ê¾å¤ÏÂçÃ«¡¢¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤ò´Þ¤á3¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Î¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡²ñ¼Ò¡Ö¥ª¥×¥¿¥¹¥¿¥Ã¥Ä¡×¸ø¼°X¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¡Ö9·î¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë3¿Í°Ê¾å¤ÎÁª¼ê¤¬45ËÜÎÝÂÇ¤òÃ£À®¡×¤·¤¿¤Î¤Ï1998Ç¯¡Ê¥Þ¥°¥ï¥¤¥¢¡¢¥°¥ê¥Õ¥£¡¼Jr.¡¢¥½¡¼¥µ¡¢¥Ü¡¼¥ó¡Ë¤È2001Ç¯¡Ê¥Ü¥ó¥º¡¢¥½¡¼¥µ¡¢¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¡Ë¤Î²áµî¤Ë2ÅÙ¤·¤«¤Ê¤¤¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡È°ÛÎã¡É¤ÎHRÎÌ»º¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¤â¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êº£Ç¯¤Î¥í¡¼¥ê¡¼¤ÎÀ¨¤µ¤¬¾°¹¹ºÝÎ©¤Ä¤Ê¡×¡ÖÉáÄÌ¤Ë¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤»þÂå¤À¤è¤Ê¡×¡Ö¤³¤³¤Ë¥¸¥ã¥Ã¥¸ÂçÀèÀ¸¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤¬Èá¤·¤¤¤Ê¡£¤Þ¤¢¡¢¤É¤¦¤»50ËÜÂÇ¤Ä¤ó¤À¤í¤¦¤±¤Éww¡×¡Ö¤â¤¦¡ÈÀ¨¤¤¡É°Ê¾å¤Î¸ÀÍÕ¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö²áµî2²ó¤È¤â¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤ä¤Äw ¤¹¤´¤¤¤³¤Èµ¯¤¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²áµî2ÅÙ¤Ï¶Ø»ßÌôÊªÌ¢±ä¤Ç¡Ö¥¹¥Æ¥í¥¤¥É»þÂå¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þ´ü¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤À¤±¤Ë¡Ö¼Â¼Á»Ë¾å½é¤«¡×¡Ö¥¹¥ÆÁ´À¹´ü¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤ó¤Î¥ä¥Ð¤¤¤Ê¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥á¥¸¥ã¡¼»Ë¾å¤Þ¤ì¤Ë¤ß¤ë¡ÈÎÌ»º¥â¡¼¥É¡É¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë