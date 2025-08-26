¡Ö¥Ç¡¢¥Ç¥«¤¹¤®¤À¤í¡ª¡×¡È»Ë¾å¤â¤Ã¤È¤â¹â¿ÈÄ¹¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡É¤¬¸ø¼°Àï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿»Ñ¤ËÀ¤³¦¾×·â¡ª¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ËÈ¿Â§¤À¡×¡Ö¥ä¥ó¡¦¥³¥é¡¼³ÈÂçÈÇ¡×
¡¡¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Âç·¿¥ë¡¼¥¡¼¤¬¼ÂÀï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ñ»æ¡ØThe Sun¡Ù¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î²¤½£¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢¡È»Ë¾å¤â¤Ã¤È¤âÇØ¤¬¹â¤¤¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥é¡¼¡É¤Î¸ø¼°Àï½éÀï¤À¡£¤«¤Ä¤Æ2004Ç¯¤«¤é06Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆNBA¤Î¥À¥é¥¹¡¦¥Þ¡¼¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥Ñ¥Ù¥ë¡¦¥Ý¥É¥³¥ë¥¸¥ó¡£2019Ç¯¤Ë¸½Ìò¤òÂà¤¤¤¿226¥»¥ó¥Á¤Îµð´Á¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Ï¡¢ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊì¹ñ¥í¥·¥¢¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥¯¥é¥Ö¡¢¥¢¥à¥«¥ë¡¦¥â¥¹¥¯¥ï¤È·ÀÌó¡£Ì´¤ò³ð¤¨¤¿40ºÐ¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¯Àè½µËö¡¢¥í¥·¥¢¥«¥Ã¥×£²²óÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡ØThe Sun¡Ù»æ¤Ï¡Ö¸µNBA¥¹¥¿¡¼¤Ï¶¥µ»¤òÊÑ¤¨¤Æ¿·¤¿¤Ê¡È¹â¤ß¡É¤Ø¤ÈÅþÃ£¤·¤¿¡£»Ë¾å¤â¤Ã¤È¤â¹â¿ÈÄ¹¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥é¡¼¤È¤·¤Æ¸ø¼°Àï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡×¤Èµ¤·¡¢¡Ö»î¹çÁ°¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤Î²£°ìÎó¤ËÊÂ¤Ö¤È¡¢¤ä¤Ï¤êÆ¬¤Ò¤È¤ÄÈ´¤¤ó½Ð¤Æ¤¤¤¿¥Ý¥É¥³¥ë¥¸¥ó¡£Èà¤Ï¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Ë¶á¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ç¤ÏÅ¨¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¶¼°Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÆÀÅÀ¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¹â¤µ¤ò³è¤«¤»¤º¤Ë¼ºÇÔ¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÁ°È¾¤ËÃ¥¤Ã¤¿¥´¡¼¥ë¤ò¼é¤êÈ´¤¡¢£±ÂÐ£°¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥à¥«¥ë¡¢¥Ý¥É¥³¥ë¥¸¥ó¡¢¥í¥·¥¢¥«¥Ã¥×¤Î¸ø¼°SNS¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡¢ÅöÆü¤Î¥×¥ì¡¼¤Ö¤ê¤Ê¤É¤ò²èÁü¤äÆ°²è¤ÇÂ¿¿ôÇÛ¿®¡£¤¹¤ë¤ÈÀ¤³¦Ãæ¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ç¡¢¥Ç¡¢¥Ç¥«¤¹¤®¤À¤í¡ª¡×¡Ö¸½¼Â¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¸÷·Ê¤À¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ËÈ¿Â§¤À¡×¡Ö¥ä¥ó¡¦¥³¥é¡¼³ÈÂçÈÇ¡×¡Ö¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥¯¥é¥¦¥Á¤è¤êÂç¤¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡×¡Ö¥¤¥µ¥¯¤È¥¨¥¥Æ¥£¥±¤òÂ¤·¤¿´¶¤¸¤À¤Ê¡×¡Ö¼ÂºÝ¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¥¹¥¥ë¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¡©¡×¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤Ê¤¤¤Ç¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤¤ë¤è¤Ê¡×¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦¤À¡×¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢È¿¶Á¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Ý¥É¥³¥ë¥¸¥ó¤Ï»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Æ¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡£¤³¤ÎËÍ¤¬¥í¥·¥¢¥«¥Ã¥×¤Î¸ø¼°Àï¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤Í¡£¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤è¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¼¡Àï¤Ï£¹·î£¹Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë£³²óÀï¡£¤Õ¤¿¤¿¤Ó¤½¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£
