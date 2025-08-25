LINE¤ò¥¹¥ë¡¼¤¹¤ë¿Í¡¦ÊÖ¿®¤¬ÃÙ¤¤¿Í¤Î¿´Íý¤È¤Ï¡© ±ï¤òÀÚ¤ë¤Ù¤¡© Àµ¤·¤¤ÂÐ½èË¡¤È¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡ª
LINE¤ò¥¹¥ë¡¼¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢ÊÖ¿®¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¥¤¥é¥¤¥é¤·¤¿¤ê¡¢ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ç¡ÖÁê¼ê¤È±ï¤òÀÚ¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¤È¥±¡¼¥¹¥Ð¥¤¥±¡¼¥¹¡£LINE¤ò¥¹¥ë¡¼¤¹¤ë¿Í¡¦ÊÖ¿®¤¬ÃÙ¤¤¿Í¤Ø¤ÎÂÐ½èË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1. Ë»¤·¤¯¤ÆÊÖ¿®¤Ç¤¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×
²ÈÄí¤ä»Å»ö¤Ç»þ´Ö¤È¿´¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤¦¤Ã¤«¤êÊÖ¿®¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
2. Ê¸¾Ï¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬ÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×
µ¤¤ò¸¯¤¤²á¤®¤Æ¡¢ÊÖ¿®¤ÎÊ¸¾Ï¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë»þ´Ö¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÊÖ¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¡£
3. ÊÖ¿®¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤¬Äã¤¤¥¿¥¤¥×
ÊÖ¿®¤¹¤ë¹ÔÆ°¤ÎÍ¥ÀèÅÙ¤¬Äã¤¯¡¢¡ÖÊÖ¿®¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
4. ÊÖ¿®¤ÎÃÙ±ä¤ò»È¤Ã¤ÆÁê¼ê¤Î¿´Íý¤òÍÉ¤µ¤Ö¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×
Áê¼ê¤òÉÔ°Â¤Ë¤µ¤»¤ÆÍ¥°Ì¤ËÎ©¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£Áê¼ê¤ò¼«Ê¬¤Î»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
5. ÌóÂ«¤·¤¿Æü¤ÎÄ¾Á°¤Ë¤·¤«ÊÖ¿®¤·¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×
µ¤Ê¬²°¤Ç¡¢Ä¾Á°¤Þ¤Ç¹Ô¤³¤¦¤«¤É¤¦¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Áê¼ê¤Î»þ´Ö¤ò·Ú¤ó¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥É¥¿¥¥ã¥ó¤äÃÙ¹ï¤âÂ¿¤¤¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤Ê»×¹Í¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
6. ¤ï¤¶¤Èµ÷Î¥¤ò¶õ¤±¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×
¡Ö´Ø·¸¤ò¥»¡¼¥Ö¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÎäµÑ´ü´Ö¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¥Õ¥§¡¼¥É¥¢¥¦¥È¤·¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Îø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤ó¤ï¤ê¤È¡ÖÌ®¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡£
Áê¼ê¤¬1¡Á3¤Î¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ïº£¸å¤â´Ø·¸¤òÂ³¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÊÖ¿®¤ò´üÂÔ¤»¤º¡È¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡¢µ¤Ä¹¤ËÂÔ¤ÄÊý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µÕ¤Ë¡¢Áê¼ê¤¬4¡Á6¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢±ï¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£4¡¢5¤ÏÀ¿¼Â¤µ¤ä»×¤¤¤ä¤ê¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢6¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤ÈLINE¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÊý¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÍ±×¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
1. Áê¼ê¤¬¡ÖË»¤·¤¯¤ÆÊÖ¿®¤Ç¤¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡×¤Î¾ì¹ç
¡Ö»þ´Ö¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤ËÊÖ¿®¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢Í¾Íµ¤òÍ¿¤¨¤ë¡£
2. Áê¼ê¤¬¡ÖÊ¸¾Ï¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬ÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¡×¤Î¾ì¹ç
¡Ö·Ú¤¯ÊÖ»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤ÇOK¡×¡Ö¥¹¥¿¥ó¥×¤Ç¤ÎÊÖ»ö¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤ß¤ë¡£
3. Áê¼ê¤¬¡ÖÊÖ¿®¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤¬Äã¤¤¥¿¥¤¥×¡×¤Î¾ì¹ç
´ðËÜÅª¤Ë¡¢ÍÑ»ö¤¬¤¢¤ë¤È¤¤ËÏ¢Íí¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Áê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÊÖ¿®¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡×¤ò²Ã¤¨¤ë¤ÈÊÖ¿®Î¨¤Ï¾å¤¬¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡Öº£ÅÙ¡¢¡»¡»¤µ¤ó¤È²ñ¤¦¤Î¤À¤±¤É¡¢°ì½ï¤Ë¤É¤¦¡©¡×¤Ê¤É¡£
µÞ¤®¤ÇÊÖ»ö¤¬¤Û¤·¤¤¤È¤¤Ï¡¢¡ÖÄÌÏÃ¡ÜLINE¡×¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨Áê¼ê¤¬ÄÌÏÃ¤Ë½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ãå¿®µÏ¿¤ò»Ä¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¤«¤±¤¿ÍýÍ³¡×¤ò¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢Áê¼ê¤â¡Ö¤¹¤°¤ËÊÖ»ö¤¬¤Û¤·¤¤¡×¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Áê¼ê¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÍ¿¤¨¤¿¤ê¡¢¡ÖÀÕ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö¤·¤Ä¤³¤¤¿Í¡×¤À¤È»×¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤à¤·¤íµÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÄÉ¤¤LINE¤Ï¡ÈÁê¼ê¤òµÞ¤«¤¹¡É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡È¼«Ê¬¤ÎÉÔ°Â¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡É¹Ô°Ù¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÁê¼ê¤¬Ï¢Íí¤·¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÈÁê¼ê¤¬ÊÖ¿®¤·¤ä¤¹¤¤Í¾Çò¡É¤ò»Ä¤¹Êý¤¬·ë²ÌÅª¤ËÊÖ»ö¤¬Áá¤Þ¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤ä¤Ï¤ê¡¢Áê¼ê¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ê¤¿¤¤¤«¤éLINE¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¡£ÊÖ¿®¤òÂÕ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ë¤Î¤òÄü¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤»¤á¤Æ¡¢¤³¤Î3¤Ä¤Ï¿´¤¬¤±¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¦¡Öº£¡¢¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¸å¤ÇÊÖ¿®¤¹¤ë¤Í¡×¤È¡¢°ì¸À¤À¤±¤Ç¤âÊÖ¤¹¡£
¡¦¡ÖÊ¸¾Ï¤ò½ñ¤¯¤Î¤¬¶ì¼ê¡×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÁ°¤â¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¤ÈÃ»Ê¸¤ÇÊÖ¿®¤¹¤ë¡£
¡¦¡ÖLINE¤ÎÊÖ¿®ÃÙ¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤«¤éµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¡Ö¥á¡¼¥ë¤Ï¤¹¤°¤ËÊÖ»ö¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤±¤É¡¢2Æü°ÊÆâ¤Ë¤ÏÊÖ¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤ÉÁ°¤â¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¯¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÊÖ¿®¤Ï¡ÈÁá¤¤¤«ÃÙ¤¤¤«¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÁê¼ê¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤«¤É¤¦¤«¡É¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
LINE¤ÏÁê¼ê¤Î¤³¤È¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤Ê¬¡¢¸í²ò¤·¤¿¤ê¡¢¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¤ê¤·¤ä¤¹¤¤¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸ß¤¤¤Ë»×¤¤¤ä¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
(Ê¸:¤Ò¤«¤ê¡ÊÎø°¦¡¦¿Í´Ö´Ø·¸¥¬¥¤¥É¡Ë)
LINE¤ò¥¹¥ë¡¼¤¹¤ë¿Í¡¦ÊÖ¿®¤¬ÃÙ¤¤¿Í¤Î¿´Íý¤½¤â¤½¤â¡¢LINE¤ò¥¹¥ë¡¼¤¹¤ë¿Í¡¦ÊÖ¿®¤¬ÃÙ¤¤¿Í¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
1. Ë»¤·¤¯¤ÆÊÖ¿®¤Ç¤¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×
²ÈÄí¤ä»Å»ö¤Ç»þ´Ö¤È¿´¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤¦¤Ã¤«¤êÊÖ¿®¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
µ¤¤ò¸¯¤¤²á¤®¤Æ¡¢ÊÖ¿®¤ÎÊ¸¾Ï¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë»þ´Ö¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÊÖ¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¡£
3. ÊÖ¿®¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤¬Äã¤¤¥¿¥¤¥×
ÊÖ¿®¤¹¤ë¹ÔÆ°¤ÎÍ¥ÀèÅÙ¤¬Äã¤¯¡¢¡ÖÊÖ¿®¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
4. ÊÖ¿®¤ÎÃÙ±ä¤ò»È¤Ã¤ÆÁê¼ê¤Î¿´Íý¤òÍÉ¤µ¤Ö¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×
Áê¼ê¤òÉÔ°Â¤Ë¤µ¤»¤ÆÍ¥°Ì¤ËÎ©¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£Áê¼ê¤ò¼«Ê¬¤Î»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
5. ÌóÂ«¤·¤¿Æü¤ÎÄ¾Á°¤Ë¤·¤«ÊÖ¿®¤·¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×
µ¤Ê¬²°¤Ç¡¢Ä¾Á°¤Þ¤Ç¹Ô¤³¤¦¤«¤É¤¦¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Áê¼ê¤Î»þ´Ö¤ò·Ú¤ó¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥É¥¿¥¥ã¥ó¤äÃÙ¹ï¤âÂ¿¤¤¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤Ê»×¹Í¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
6. ¤ï¤¶¤Èµ÷Î¥¤ò¶õ¤±¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×
¡Ö´Ø·¸¤ò¥»¡¼¥Ö¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÎäµÑ´ü´Ö¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¥Õ¥§¡¼¥É¥¢¥¦¥È¤·¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Îø°¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤ó¤ï¤ê¤È¡ÖÌ®¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡£
ÂÐ½èË¡¤Ï¥±¡¼¥¹¥Ð¥¤¥±¡¼¥¹LINE¤Î´ûÆÉ¥¹¥ë¡¼¡¢ÊÖ¿®¤¬ÃÙ¤¤¤Î¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤â·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î¾õ¶·¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤ÏÂçÀÚ¡£
Áê¼ê¤¬1¡Á3¤Î¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ïº£¸å¤â´Ø·¸¤òÂ³¤±¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÊÖ¿®¤ò´üÂÔ¤»¤º¡È¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¡É¤È»×¤Ã¤Æ¡¢µ¤Ä¹¤ËÂÔ¤ÄÊý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µÕ¤Ë¡¢Áê¼ê¤¬4¡Á6¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢±ï¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£4¡¢5¤ÏÀ¿¼Â¤µ¤ä»×¤¤¤ä¤ê¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢6¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤ÈLINE¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÊý¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÍ±×¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÊÖ¿®¤¬Íè¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¥³¥Ä1¡Á3¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÎÆâÍÆ¤ò¾¯¤·¹©É×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤«¤é¤ÎÊÖ¿®¤¬Íè¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1. Áê¼ê¤¬¡ÖË»¤·¤¯¤ÆÊÖ¿®¤Ç¤¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡×¤Î¾ì¹ç
¡Ö»þ´Ö¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤ËÊÖ¿®¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢Í¾Íµ¤òÍ¿¤¨¤ë¡£
2. Áê¼ê¤¬¡ÖÊ¸¾Ï¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬ÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¡×¤Î¾ì¹ç
¡Ö·Ú¤¯ÊÖ»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤ÇOK¡×¡Ö¥¹¥¿¥ó¥×¤Ç¤ÎÊÖ»ö¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤ß¤ë¡£
3. Áê¼ê¤¬¡ÖÊÖ¿®¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤¬Äã¤¤¥¿¥¤¥×¡×¤Î¾ì¹ç
´ðËÜÅª¤Ë¡¢ÍÑ»ö¤¬¤¢¤ë¤È¤¤ËÏ¢Íí¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Áê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÊÖ¿®¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡×¤ò²Ã¤¨¤ë¤ÈÊÖ¿®Î¨¤Ï¾å¤¬¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡Öº£ÅÙ¡¢¡»¡»¤µ¤ó¤È²ñ¤¦¤Î¤À¤±¤É¡¢°ì½ï¤Ë¤É¤¦¡©¡×¤Ê¤É¡£
µÞ¤®¤ÇÊÖ»ö¤¬¤Û¤·¤¤¤È¤¤Ï¡¢¡ÖÄÌÏÃ¡ÜLINE¡×¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨Áê¼ê¤¬ÄÌÏÃ¤Ë½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢Ãå¿®µÏ¿¤ò»Ä¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¤«¤±¤¿ÍýÍ³¡×¤ò¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢Áê¼ê¤â¡Ö¤¹¤°¤ËÊÖ»ö¤¬¤Û¤·¤¤¡×¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡ÖÄÉ¤¤LINE¡×¤ò¤·¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡ª¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ÇÊÖ¿®¤¬¤³¤Ê¤¤¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÄÉ¤¤LINE¡×¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤ÏÍ×Ãí°Õ¡£
Áê¼ê¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÍ¿¤¨¤¿¤ê¡¢¡ÖÀÕ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö¤·¤Ä¤³¤¤¿Í¡×¤À¤È»×¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤à¤·¤íµÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÄÉ¤¤LINE¤Ï¡ÈÁê¼ê¤òµÞ¤«¤¹¡É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡È¼«Ê¬¤ÎÉÔ°Â¤ò¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡É¹Ô°Ù¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÁê¼ê¤¬Ï¢Íí¤·¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÈÁê¼ê¤¬ÊÖ¿®¤·¤ä¤¹¤¤Í¾Çò¡É¤ò»Ä¤¹Êý¤¬·ë²ÌÅª¤ËÊÖ»ö¤¬Áá¤Þ¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼«Ê¬¤¬ÊÖ¿®¤ÎÃÙ¤¤¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤¹¤Ù¤¤«µÕ¤Ë¼«Ê¬¤¬LINE¤ò¥¹¥ë¡¼¤·¤¿¤ê¡¢ÊÖ¿®¤¬ÃÙ¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¡ÖÁê¼ê¤ÎÎ©¾ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡×¤³¤È¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤ä¤Ï¤ê¡¢Áê¼ê¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ê¤¿¤¤¤«¤éLINE¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¡£ÊÖ¿®¤òÂÕ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ë¤Î¤òÄü¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤»¤á¤Æ¡¢¤³¤Î3¤Ä¤Ï¿´¤¬¤±¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¦¡Öº£¡¢¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¸å¤ÇÊÖ¿®¤¹¤ë¤Í¡×¤È¡¢°ì¸À¤À¤±¤Ç¤âÊÖ¤¹¡£
¡¦¡ÖÊ¸¾Ï¤ò½ñ¤¯¤Î¤¬¶ì¼ê¡×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÁ°¤â¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¤ÈÃ»Ê¸¤ÇÊÖ¿®¤¹¤ë¡£
¡¦¡ÖLINE¤ÎÊÖ¿®ÃÙ¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤«¤éµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¡Ö¥á¡¼¥ë¤Ï¤¹¤°¤ËÊÖ»ö¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤±¤É¡¢2Æü°ÊÆâ¤Ë¤ÏÊÖ¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤ÉÁ°¤â¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¯¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÊÖ¿®¤Ï¡ÈÁá¤¤¤«ÃÙ¤¤¤«¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÁê¼ê¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤«¤É¤¦¤«¡É¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
LINE¤ÏÁê¼ê¤Î¤³¤È¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤Ê¬¡¢¸í²ò¤·¤¿¤ê¡¢¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¤ê¤·¤ä¤¹¤¤¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸ß¤¤¤Ë»×¤¤¤ä¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
(Ê¸:¤Ò¤«¤ê¡ÊÎø°¦¡¦¿Í´Ö´Ø·¸¥¬¥¤¥É¡Ë)