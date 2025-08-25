»ÖÂº½ß¡¢º´Æ£·ò¡õÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¤Èµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÊÑ²½¤È¤Ï¡©¡Ö´ï¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë2¿Í¡×
8·î24Æü¡¢º´Æ£·ò¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿»ÖÂº½ß¤¬¡¢º´Æ£¤éÇ¯¾åÇÐÍ¥¤Î¸Æ¤ÓÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Êì¿Æ¤«¤éÃí°Õ¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡Û¡Ö¾Ð´é¤¬°¦¤ª¤·¤¤¡×º´Æ£·ò¡¢TENBLANK¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÎÎý½¬É÷·ÊSHOT¤Ë¥Õ¥¡¥óÌåÀä¡ÖÊ·°Ïµ¤¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×
º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢º´Æ£¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿Netflix ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥°¥é¥¹¥Ï¡¼¥È¡Ù¤Î¶¦±é¼Ô¤Ç¤¢¤ë»ÖÂº¤ÈÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¤¬½Ð±é¤·¡¢3¿Í¤Ç¥¸¥à¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä¥É¥é¥¤¥Ö¤ò¤¹¤ë´ë²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢»ÖÂº¤Ï²áµî¤ËÄ®ÅÄ¤È¶¦¤Ëº´Æ£¤ÎYouTube¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î±ÇÁü¤ò¼«Âð¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¡ÖÊì¿Æ¤¬¤¤¤Æ¡ØÌÌÇò¤¤¤Í¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç°ì½ï¤Ë²£¤Ç¸«¤Æ¤Æ¡¢¡Ø¤Ç¤â½ß¡¢Ä®ÅÄ¤È¤«·ò¤È¤«¸À¤¦¤Î¤ä¤á¤Ê¤µ¤¤¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡×¡Ö¡Ø¤¤¤ä¡¢¤ï¤«¤ë¤è¡£¤½¤Î2¿Í¤È¤â¤¦10Ç¯¶á¤¤´Ø¤ï¤ê¤Ç¡¢¤ï¤«¤ë¤±¤É¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¾ì¤ÇÄ®ÅÄ¤È¤«·ò¤È¤«¸Æ¤Ö¤Î¤ä¤á¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÊì¿Æ¤«¤é¸Æ¤ÓÊý¤òÃí°Õ¤µ¤ì¤¿¤È²óÁÛ¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»ÖÂº¤Ï¡¢Ä®ÅÄ¤ä¾ëÅÄÍ¥¤Î¤³¤È¤â²¼¤ÎÌ¾Á°¤Ç¸Æ¤Ó¼Î¤Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤ªÁ°¤¬¸À¤¦¤Ê¤è¤Ã¤ÆÏÃ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢µ÷Î¥½Ì¤Þ¤ë¤è¤Í¡×¡Ö²¶¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢·ò¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤«¤éµ÷Î¥½Ì¤Þ¤Ã¤¿µ¤¤¹¤ë¤·¡£·¼ÂÀ¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤«¤é¡¢µ÷Î¥½Ì¤Þ¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤è¡×¤ÈÈ¯¸À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë´ï¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë2¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¸«Äê¤á¤Æ¡£¤è¤êÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤è¡×¤È¸ì¤ê¡¢º´Æ£¤ÈÄ®ÅÄ¤Ï»ÖÂº¤ÎÊì¿Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡¢ËÜÅö¤Ë¡×¡Ö¿´ÇÛ¤»¤º¤È¤â¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£