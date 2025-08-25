「移籍の扉が開かれた」今節メンバー外の25歳日本代表、１年で電撃退団→５大リーグ移籍か！指揮官が示唆「代表チームで成功するには…」
イングランド２部に降格したサウサンプトンの菅原由勢は、加入から１年での退団が近づいているようだ。
25歳の日本代表DFは、週末のストーク戦でメンバー外となった。
地元紙『Daily Echo』は「セインツはストーク戦を前にブレントフォードからデンマーク人サイドバック、メズ・ロエルスレフ・ラスムセンを獲得した。これにより、スガワラの移籍の扉が開かれた」と報じている。
「サウサンプトンはポッターズ戦のメンバーからこの日本代表選手を外す一方、新加入のロエルスレフが後半にデビューを果たした」
同紙は「スティル監督は、代表監督からヨーロッパの５大リーグのクラブに移籍するよう言われた選手として、スガワラの名前を挙げた」と報道。ベルギー人指揮官のコメントを紹介している。
「彼は代表チームで成功するには５大リーグでプレーする必要があると言われた。それも要因の一つだ。他にもいくつかある」
すでに退団が規定路線になっているようだが、希望する５大リーグからのオファーが届いているのか。今後の動きが注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
