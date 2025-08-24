この寝相を見よ！ YouTubeチャンネル「E min Loke」では、どんなにイタズラされても起きない子猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「本当にかわいい！」「爆睡しすぎだろ」の声が続出しました。

子猫のおなかをツンツンすると…

注目を集めたのは「baby cat sleeping on table」という動画。子猫がパソコンのキーボードとマウスの前で、大の字になっておなかを無防備にさらし、気持ちよさそうに寝ている様子から始まります。まるで、仕事をしようとする飼い主さんに、通せんぼをしているよう。

カメラが子猫の顔に近づいてみますが、まったく気が付く様子がありません。まるで笑顔のようにも見える表情で、気持ちよさそうにぐっすり熟睡しています。

深く寝入っている子猫にイタズラ心が湧いたのか、飼い主さんは子猫のおなかをツンツン。しかし、子猫は少し寝相を変えただけで全然起きる気配はないようです。耳をくすぐったときには「くすぐったいからやめてニャ〜」というように手でガードしたものの、起きる様子はなくそのまま寝続けます。

飼い主さんが強引に寝相を変えたり、つついたりくすぐったり、どれだけイタズラをしても起きない子猫。「気持ちいいニャ〜」とでも言いたげな寝顔に、結局飼い主さんはイタズラを諦め、子猫の勝利となり……という展開です。

動画を見た人からは「すごくリラックスしていて幸せそう」「この銀河系で一番かわいい！」「かわいすぎて、思わず触りたくなるのも分かる」などの声が寄せられています。どのようなイタズラにも負けずに、気持ちよさそうに安心して寝続ける子猫の様子を、ぜひ動画でご覧ください。