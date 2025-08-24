この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画『美肌アップ。たるみ改善・お顔のセルフマッサージ方法』にて、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、自宅で手軽にできるフェイシャルマッサージの方法をレクチャーした。片岡氏は、美肌やたるみの改善に欠かせないセルフケアのコツを惜しげもなく語った。



今回のマッサージで紹介したのは、フロムCO2の炭酸オイルを使ったケア方法。「顔のマッサージをしてあげると、目にクマができてたりとか、あとくすみとかむくみ、顔色が悪いとか、そういうのが改善できるのでおすすめです」とセルフケアの効果を強調した。



ポイントは“とにかく優しく”。片岡氏は「自分でやる場合は毎日やるので、強いっていうよりも、本当にこうやって優しく撫でてあげるぐらいで十分」と繰り返しアドバイス。「グイグイやってしまうと皮膚がダメージを受けて、シワつきやすくなっちゃったりするので、やらないでくださいね」と注意を促している。



マッサージの手順としては、オイルを顔全体に塗ってから、内側から外側、そして上向きにやさしくなでるのが基本。目のクマやむくみには、目の下やこめかみ周りを軽くプッシュ。「ぐいじゃないですからね。ウニーッと押す、緩める。それぐらい柔らかさでいいです」と力加減の大切さを繰り返し強調した。



さらに「顔が上がってほしいなーって、この老廃物が首から全部にリンパに投げて流れてくれるっていう風に思いながらやってみてください」と、イメージを持って優しく流すことの重要性を語った。



二重あごケアでは、親指の腹で軽く支えるだけで十分とも。「はー疲れたと思って、ちょっとリラックスするぐらいの重さですね。グイッと乗っけないように」と自身の経験も交えて解説した。



片岡氏は動画の最後で、「毎日やってあげるだけで、本当に顔がだんだん透明感が出てくる」とセルフマッサージの積み重ねを推奨。「しつこいんですけど、優しくがポイントです」と再度呼びかけて締めくくった。