群馬vs栃木SC スタメン発表
[8.23 J3第24節](正田スタ)
※19:00開始
主審:田邉裕樹
<出場メンバー>
[ザスパ群馬]
先発
GK 13 近藤壱成
DF 3 大畑隆也
DF 22 高橋勇利也
DF 30 小柳達司
MF 7 西村恭史
MF 15 風間宏希
MF 18 田中翔太
MF 36 安達秀都
MF 37 瀬畠義成
MF 38 小西宏登
FW 32 河田篤秀
控え
GK 21 キム・ジェヒ
DF 43 野瀬翔也
MF 8 山内陸
MF 11 加々美登生
MF 20 下川太陽
MF 27 藤村怜
MF 49 小竹知恩
FW 9 青木翔大
FW 10 高澤優也
監督
沖田優
[栃木SC]
先発
GK 1 川田修平
DF 3 大森博
DF 25 岩崎博
DF 88 内田航平
MF 8 福森健太
MF 10 五十嵐太陽
MF 11 青島太一
MF 18 川名連介
MF 77 藤原健介
MF 81 中野克哉
FW 32 太田龍之介
控え
GK 27 丹野研太
DF 5 森璃太
DF 22 高橋秀典
DF 37 木邨優人
MF 4 佐藤祥
MF 47 吉野陽翔
MF 80 オタボー・ケネス
FW 14 ディアマンカ・センゴール・チェク
FW 29 矢野貴章
監督
小林伸二
