[8.23 J3第24節](正田スタ)

※19:00開始

主審:田邉裕樹

<出場メンバー>

[ザスパ群馬]

先発

GK 13 近藤壱成

DF 3 大畑隆也

DF 22 高橋勇利也

DF 30 小柳達司

MF 7 西村恭史

MF 15 風間宏希

MF 18 田中翔太

MF 36 安達秀都

MF 37 瀬畠義成

MF 38 小西宏登

FW 32 河田篤秀

控え

GK 21 キム・ジェヒ

DF 43 野瀬翔也

MF 8 山内陸

MF 11 加々美登生

MF 20 下川太陽

MF 27 藤村怜

MF 49 小竹知恩

FW 9 青木翔大

FW 10 高澤優也

監督

沖田優

[栃木SC]

先発

GK 1 川田修平

DF 3 大森博

DF 25 岩崎博

DF 88 内田航平

MF 8 福森健太

MF 10 五十嵐太陽

MF 11 青島太一

MF 18 川名連介

MF 77 藤原健介

MF 81 中野克哉

FW 32 太田龍之介

控え

GK 27 丹野研太

DF 5 森璃太

DF 22 高橋秀典

DF 37 木邨優人

MF 4 佐藤祥

MF 47 吉野陽翔

MF 80 オタボー・ケネス

FW 14 ディアマンカ・センゴール・チェク

FW 29 矢野貴章

監督

小林伸二