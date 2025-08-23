いわきvs大分 スタメン発表
[8.23 J2第27節](ハワスタ)
※18:00開始
主審:松澤慶和
<出場メンバー>
[いわきFC]
先発
GK 23 佐々木雅士
DF 2 石田侑資
DF 4 堂鼻起暉
DF 35 深港壮一郎
MF 7 石渡ネルソン
MF 8 柴田壮介
MF 24 山下優人
MF 27 山中惇希
MF 32 五十嵐聖己
FW 14 山口大輝
FW 38 熊田直紀
控え
GK 39 ジュ・ヒョンジン
DF 5 白井陽貴
DF 17 山田裕翔
MF 15 加瀬直輝
MF 19 大西悠介
MF 20 加藤悠馬
FW 16 加藤大晟
FW 41 田中幹大
監督
田村雄三
[大分トリニータ]
先発
GK 32 濱田太郎
DF 3 デルラン
DF 30 戸根一誓
DF 31 ペレイラ
MF 9 有馬幸太郎
MF 19 小酒井新大
MF 25 榊原彗悟
MF 29 宇津元伸弥
MF 38 天笠泰輝
MF 44 吉田真那斗
FW 11 グレイソン
控え
GK 22 ムン・キョンゴン
DF 6 三竿雄斗
DF 34 藤原優大
MF 8 落合陸
MF 16 茂平
MF 18 野嶽惇也
FW 13 伊佐耕平
FW 15 屋敷優成
FW 21 鮎川峻
監督
Minoru Takenaka
※18:00開始
主審:松澤慶和
<出場メンバー>
[いわきFC]
先発
GK 23 佐々木雅士
DF 2 石田侑資
DF 4 堂鼻起暉
DF 35 深港壮一郎
MF 7 石渡ネルソン
MF 8 柴田壮介
MF 24 山下優人
MF 27 山中惇希
MF 32 五十嵐聖己
FW 14 山口大輝
FW 38 熊田直紀
控え
GK 39 ジュ・ヒョンジン
DF 5 白井陽貴
DF 17 山田裕翔
MF 15 加瀬直輝
MF 19 大西悠介
FW 16 加藤大晟
FW 41 田中幹大
監督
田村雄三
[大分トリニータ]
先発
GK 32 濱田太郎
DF 3 デルラン
DF 30 戸根一誓
DF 31 ペレイラ
MF 9 有馬幸太郎
MF 19 小酒井新大
MF 25 榊原彗悟
MF 29 宇津元伸弥
MF 38 天笠泰輝
MF 44 吉田真那斗
FW 11 グレイソン
控え
GK 22 ムン・キョンゴン
DF 6 三竿雄斗
DF 34 藤原優大
MF 8 落合陸
MF 16 茂平
MF 18 野嶽惇也
FW 13 伊佐耕平
FW 15 屋敷優成
FW 21 鮎川峻
監督
Minoru Takenaka