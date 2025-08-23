[8.23 J2第27節](ハワスタ)

※18:00開始

主審:松澤慶和

<出場メンバー>

[いわきFC]

先発

GK 23 佐々木雅士

DF 2 石田侑資

DF 4 堂鼻起暉

DF 35 深港壮一郎

MF 7 石渡ネルソン

MF 8 柴田壮介

MF 24 山下優人

MF 27 山中惇希

MF 32 五十嵐聖己

FW 14 山口大輝

FW 38 熊田直紀

控え

GK 39 ジュ・ヒョンジン

DF 5 白井陽貴

DF 17 山田裕翔

MF 15 加瀬直輝

MF 19 大西悠介

MF 20 加藤悠馬

FW 16 加藤大晟

FW 41 田中幹大

監督

田村雄三

[大分トリニータ]

先発

GK 32 濱田太郎

DF 3 デルラン

DF 30 戸根一誓

DF 31 ペレイラ

MF 9 有馬幸太郎

MF 19 小酒井新大

MF 25 榊原彗悟

MF 29 宇津元伸弥

MF 38 天笠泰輝

MF 44 吉田真那斗

FW 11 グレイソン

控え

GK 22 ムン・キョンゴン

DF 6 三竿雄斗

DF 34 藤原優大

MF 8 落合陸

MF 16 茂平

MF 18 野嶽惇也

FW 13 伊佐耕平

FW 15 屋敷優成

FW 21 鮎川峻

監督

Minoru Takenaka