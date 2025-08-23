マークスは、人生を編集する手帳「EDiT（エディット）」の2026年版手帳を2025年9月1日（月）より発売します。また発売に先がけ、8月21日（木）よりマークス公式オンラインストアにて先行発売を開始しました。

記事のポイント “人生というストーリー”を編集していくための手帳「EDiT」は、2010年（2011年版）に誕生し、2012年に「日本文具大賞 デザイン部門グランプリ」を受賞。今回の2026年版で16年目を迎えるロングセラー商品です。

「EDiT」の2026年版では、1日1ページ手帳を中心に3種のフォーマットと、多彩なカバーデザインを展開。新デザインとして、目を引くポップなカラーリングにスライドジッパーのポケットが付いた「タイポポケット」や、定番人気の「ニュアンスカラー」をリニューアル。そのほか新進気鋭の画家、岡村芳樹とのコラボレーションを含む、全79種をラインナップ（マークス直営店限定含む）しています。

↑定番の「ニュアンスカラー」。

↑スライドジッパーのポケットが付いた「タイポポケット」（上）、しなやかな手ざわりの「スープル」（下）。

EDiT手帳では、日々の記録を自分らしく楽しめるよう、3つの中面フォーマットを展開し、スケジュール管理をはじめ、日記や趣味ノート、自己管理や習慣づけなど、ユーザーのライフログスタイルに合わせて選ぶことができます。

人気No.1フォーマット「1日1ページ」は、書きやすく、思考を邪魔しない5mmドット罫で自由度が高いのが特徴。文字だけでなく、イラストや図表の記録にも最適で、日記や趣味ノート、行動ログ、読書・感謝ログなど多様なライフログに対応します。

テーマ別に記録したい人にオススメなのは「週間ノート」。上部は時間表示のない3分割バーチカル、下部は罫線メモ。ざっくり記録したい方にぴったりで、朝昼晩の行動ログや、食事・体調・気分などテーマごとのログを記録できます。

1週間の流れをひと目で振り返る「週間バーチカル」は、土日均等でバランスのよいレイアウトが特徴。週の流れが俯瞰でき、日々の変化も気づきやすくなっています。時間にしばられず、縦型スペースに自由にライフログを記入でき、メモ欄も充実しています。

【価格（すべて税込）】

●1日1ページ（1月始まり） 全3サイズ：A5・B6・B7 ※A5はマークス直営店限定

A5／5610円〜、B6／2970円〜、B7／2200円

●週間ノート（12月始まり） 全1サイズ：セミA5

セミA5／2860円〜

●週間バーチカル（12月始まり） 全2サイズ：A5・B6 ※マークス直営店限定

A5／3190円〜、B6／2750円〜

マークス 「EDiT（エディット）」 発売日：2025年9月1日（公式オンラインストアでは8月21日より先行発売）



