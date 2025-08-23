50代の夫は平社員のままですが、周囲は皆「課長以上」になっています。年収にはどれくらいの差があるのでしょうか？

同期はみんな課長。なぜ夫だけ「平社員」のまま？

かつては年功序列が当たり前だった時代。しかし、現在は成果主義やポストの縮小で「課長になれるのは半数以下」と言われています。つまり、「出世していない人の方が多数派」なのです。また、出世しない理由も人それぞれです。



・自分から昇進を断った（家庭や健康優先）

・評価のチャンスに恵まれなかった

・管理職になっても手当が少ないから選ばなかった



一見ネガティブに見える状況も、選択の結果である可能性があります。



課長と平社員、50代で年収に“最大500万円の差”がつく現実

パーソルキャリア株式会社の調査によると、2024年の平均年収は426万円ですが、実際の役職別の年収差は大きいです。



・大企業の課長

約1000万円

・中小企業の課長

約700万円前後

・50代平社員

400～500万円前後



差は200万～500万円にもなり、生涯年収では1億円近い差になるケースも。

たとえば、「月の手取りが15万円違う」状況なら、教育費・老後資金・住宅ローンの完済時期にも影響します。夫婦で年収格差を直視し、「このままで老後が迎えられるのか？」を今こそ見直す必要があります。



今からでも遅くない。年収格差を埋めるためにできること

年収アップ＝出世だけではありません。以下の選択肢も現実的です。



・副業で＋5万～10万円の月収を補う

・スキルアップで社内評価を上げる（IT系資格など）

・転職で市場価値を見直す（ビズリーチ、リクルートなどは50代転職実績も）

・企業型DCやiDeCoなどの節税投資で“手取り”を増やす



また、家族で話し合うことで、将来の家計やライフプランの再設計も可能です。夫婦で協力してキャリアを見直せば、思わぬ活路が見えてくることもあります。



平社員のままでも未来は変えられる。今できる一歩とは？

たしかに、50代で「平社員」のままという状況は、不安を感じやすいものです。周囲と比較して、気持ちが沈んでしまうこともあるでしょう。

しかし、出世だけがすべてではありません。現代は「副業解禁」「定年延長」「リスキリング支援」など、50代でも再起できる制度やチャンスが広がっている時代です。

大切なのは、“今の立ち位置”ではなく“これからどう動くか”。現実を知ったうえで行動することで、年収も、老後も、大きく変えられます。

出世競争に乗らなかったからこそ選べる道もある。今こそ、自分たちに合った未来をつくるタイミングです。



出典

パーソルキャリア株式会社 2024年版平均年収ランキング

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー