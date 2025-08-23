ミセス若井滉斗出演の『M:ZINE（エンジン）』9月のピックアップアーティストがBOYNEXTDOORに決定

■BOYNEXTDOORと○○体験や、音楽ルーツを探りまくる質問コーナーなど盛りだくさんの内容を3週にわたってお届け！

“音楽”MAGAZINEを作るべく、毎月1組ピックアップアーティストを招き、アーティストの魅力を引き出していくテレビ朝日の音楽バラエティ『M:ZINE（エンジン）』（毎週金曜 25時30分～）。このたび9月のピックアップアーティストが、人気ボーイグループ、BOYNEXTDOORに決定した。

M:ZINE編集部員のMrs. GREEN APPLE・若井滉斗、相席スタート・山添寛、テレビ朝日の林美桜アナウンサーの3人が、歌にダンスにラップに作詞作曲にと、多彩なスキルを併せ持つハイパーマルチな6人組BOYNEXTDOORのさらなる魅力に迫る。

2024年7月の出演以来、およそ1年ぶりの登場となるBOYNEXTDOOR。前回以上に6人の素顔を深掘りすべく、M:ZINE編集部とメンバーはとある場所へ。

BOYNEXTDOORと○○体験や、音楽ルーツを探りまくる質問コーナー、さらには人気企画「ダマしているのは誰だ!?ダンス人狼モンスター」など盛りだくさんの内容を3週にわたって届ける。

また、CSテレ朝チャンネル1では、9月28日12時から『M:ZINE完全版～K-POPアーティストBOYNEXTDOORの魅力大全開SP』と題し、地上波放送に収まらなかったスタジオトークなど未公開シーンを40分以上盛り込み、90分間の完全版を放送する。

(P)＆(C) KOZ Entertainment.

番組情報

テレビ朝日『M:ZINE（エンジン）』

毎週金曜 25:30～25:50

※BOYNEXTDOORの出演は、9月5・12・19日

※9月28日12時からCSテレ朝チャンネル1で完全版を放送

出演者：若井滉斗（Mrs. GREEN APPLE）、山添寛（相席スタート）、林美桜（テレビ朝日アナウンサー）

9月のピックアップアーティスト：BOYNEXTDOOR

『M:ZINE（エンジン）』番組サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/mzine/

BOYNEXTDOOR OFFICIAL SITE

https://boynextdoor-official.jp/