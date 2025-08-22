長嶋一茂、収録中に大声を上げて退席「俺は帰る！」 放送事故級の雰囲気に…サバンナ高橋は顔青ざめる
タレントの長嶋一茂（59）が22日放送のテレビ朝日系『ザワつく！金曜日 絶対ダマされないぞ！緊急！特殊詐欺2時間スペシャル！』に出演。クイズ中に激怒し、一時スタジオを飛び出した。
【写真】ぽっかり空席…長嶋一茂が退席したスタジオの様子
2024年の『ザワつく！大晦日』では高嶋ちさ子が特殊詐欺に遭ったことを激白。今回のSPでは、その詐欺の裏側では何が起きていたのかを徹底解説。元特殊詐欺犯が驚きの手口＆実態を明かした。
また、番組ではクイズ形式で詐欺手口を学ぶ企画も展開。近年多発している“ロマンス詐欺の巧妙テクニック”に関するクイズで、ターゲットにした女性の心をつかむために詐欺師が送った動画の内容について、一茂は「婚約指輪を差し出すような、あなたに…みたいなの動画」と答えたが、MCのサバンナ高橋茂雄は不正解のジャッジ。しかしこの直後、石原良純が「指輪を買いに行った動画」と答え、これが正解となった。
これに一茂は納得がいかない表情で「ちょっと待って…それは変だよ。俺は帰る！帰る！」と大声を上げ、共演者が止める中、マイクを外してスタジオから姿を消してしまった。まさかのハプニングに高橋は「帰ったで…」と青ざめた顔で語り、良純は「季節の変わり目だからしょうがない…」とつぶやいた。
スタジオがしばらくの間、静寂に包まれる中、一茂は無言で席に。その理由を「モニターで見ていたのよ。この2人がずーっと黙って待ってるの。2人が俺のこと待ってるんだと思って、申し訳ない」と明かし、高橋から「お帰り」と声をかけられていた。
【写真】ぽっかり空席…長嶋一茂が退席したスタジオの様子
2024年の『ザワつく！大晦日』では高嶋ちさ子が特殊詐欺に遭ったことを激白。今回のSPでは、その詐欺の裏側では何が起きていたのかを徹底解説。元特殊詐欺犯が驚きの手口＆実態を明かした。
また、番組ではクイズ形式で詐欺手口を学ぶ企画も展開。近年多発している“ロマンス詐欺の巧妙テクニック”に関するクイズで、ターゲットにした女性の心をつかむために詐欺師が送った動画の内容について、一茂は「婚約指輪を差し出すような、あなたに…みたいなの動画」と答えたが、MCのサバンナ高橋茂雄は不正解のジャッジ。しかしこの直後、石原良純が「指輪を買いに行った動画」と答え、これが正解となった。
スタジオがしばらくの間、静寂に包まれる中、一茂は無言で席に。その理由を「モニターで見ていたのよ。この2人がずーっと黙って待ってるの。2人が俺のこと待ってるんだと思って、申し訳ない」と明かし、高橋から「お帰り」と声をかけられていた。