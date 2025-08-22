ガンプラや美少女プラモが対象！ DMM通販にて「プレミアホビー商品抽選販売」開催「MGEX」や「30MM/30MS」、「PUNI☆MOFU」など様々な商品がラインナップ
「MGEX 1/100 ストライクフリーダムガンダム」
DMM通販にて、ガンプラや美少女プラモデルなどを対象にした「プレミアホビー商品抽選販売」が開催している。抽選期間は8月28日15時まで。当選発表は9月1日から4日以内に行なわれる。
今回抽選の対象となる商品は、「MGEX 1/100 ストライクフリーダムガンダム」「MG 1/100 192 フリーダムガンダム ver.2.0」「MG 1/100 198 ダブルゼータガンダム ver.Ka」「MG 1/100 211 ガナーザクウォーリア（ルナマリア機）」「HGCE 1/144 224 デスティニーガンダム」「HG 1/144 軍警ザク」などの様々なガンプラ商品がラインナップ。
またガンプラ以外にも「30MM」シリーズより「AC6」コラボプラモデル「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON BALAM INDUSTRIES BD-011 MELANDER ライガーテイル」「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON SCHNEIDER NACHTREIHER/40E スティールヘイズ」などのほか、美少女プラモデルより「30MS リシェッタ（フリージアウエア）［カラーA］」「30MS SIS-F00 ユフィア［カラーA］」「PUNI☆MOFU マオ」や、「装甲騎兵ボトムズ」のプラモデル「HG バーグラリードッグ」、ミニカーなども抽選販売の対象となっている。
なお応募制限として1商品につき1人1点までとなっているほか、支払方法は「クレジットカード決済」のみとなっている。
「MG 1/100 192 フリーダムガンダム ver.2.0」
「MG 1/100 198 ダブルゼータガンダム ver.Ka」
「MG 1/100 211 ガナーザクウォーリア（ルナマリア機）」
「HGCE 1/144 224 デスティニーガンダム」
「HG 1/144 軍警ザク」
「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON BALAM INDUSTRIES BD-011 MELANDER ライガーテイル」
「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON SCHNEIDER NACHTREIHER/40E スティールヘイズ」
「30MS リシェッタ（フリージアウエア）［カラーA］」
「30MS SIS-F00 ユフィア［カラーA］」
「PUNI☆MOFU マオ」
「HG バーグラリードッグ」
(C)創通・サンライズ
(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)1997-2024 FromSoftware， Inc. All rights reserved.
(C)BANDAI SPIRITS 2019
(C)BANDAI SPIRITS 2021
(C) KOTOBUKIYA (C)Masaki Apsy (C)Toriwo Toriyama
(C)サンライズ