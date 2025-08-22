「MGEX 1/100 ストライクフリーダムガンダム」

DMM通販にて、ガンプラや美少女プラモデルなどを対象にした「プレミアホビー商品抽選販売」が開催している。抽選期間は8月28日15時まで。当選発表は9月1日から4日以内に行なわれる。

今回抽選の対象となる商品は、「MGEX 1/100 ストライクフリーダムガンダム」「MG 1/100 192 フリーダムガンダム ver.2.0」「MG 1/100 198 ダブルゼータガンダム ver.Ka」「MG 1/100 211 ガナーザクウォーリア（ルナマリア機）」「HGCE 1/144 224 デスティニーガンダム」「HG 1/144 軍警ザク」などの様々なガンプラ商品がラインナップ。

またガンプラ以外にも「30MM」シリーズより「AC6」コラボプラモデル「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON BALAM INDUSTRIES BD-011 MELANDER ライガーテイル」「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON SCHNEIDER NACHTREIHER/40E スティールヘイズ」などのほか、美少女プラモデルより「30MS リシェッタ（フリージアウエア）［カラーA］」「30MS SIS-F00 ユフィア［カラーA］」「PUNI☆MOFU マオ」や、「装甲騎兵ボトムズ」のプラモデル「HG バーグラリードッグ」、ミニカーなども抽選販売の対象となっている。

なお応募制限として1商品につき1人1点までとなっているほか、支払方法は「クレジットカード決済」のみとなっている。

「MG 1/100 192 フリーダムガンダム ver.2.0」

「MG 1/100 198 ダブルゼータガンダム ver.Ka」

「MG 1/100 211 ガナーザクウォーリア（ルナマリア機）」

「HGCE 1/144 224 デスティニーガンダム」

「HG 1/144 軍警ザク」

「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON BALAM INDUSTRIES BD-011 MELANDER ライガーテイル」

「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON SCHNEIDER NACHTREIHER/40E スティールヘイズ」

「30MS リシェッタ（フリージアウエア）［カラーA］」

「30MS SIS-F00 ユフィア［カラーA］」

「PUNI☆MOFU マオ」

「HG バーグラリードッグ」

(C)創通・サンライズ

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)1997-2024 FromSoftware， Inc. All rights reserved.

(C)BANDAI SPIRITS 2019

(C)BANDAI SPIRITS 2021

(C) KOTOBUKIYA (C)Masaki Apsy (C)Toriwo Toriyama

(C)サンライズ